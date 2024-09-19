Пойманы дилеры, плантатор и полицейский: борцы с наркотиками отчитались об успехах

Сотрудники Госполиции задержали сразу несколько человек за хранение, торговлю и производство наркотиков. Среди них оказался полицейский–наркоман.

Чем торгуют на Рижском рынке

В минувший четверг, 12 сентября, полицейские задержали торговца наркотиками 1978 г. р. в районе Центрального вокзала. Этот человек пришел, чтобы передать наркотики покупателю. У задержанного были обнаружены и изъяты несколько граммов метамфетамина.

Вскоре в Гризинькалнсе произошло еще одно задержание, связанное с привокзальной наркоторговлей. Сотрудники Госполиции с собакой и спецназом на следующий день приехали c обыском к другому подозреваемому в наркоторговле — мужчине 1972 г. р.

Сотрудники батальона специального назначения, применив силу, проникли в его жилище. Во время обыска во вспомогательном помещении дома полицейские обнаружили и изъяли около 400 граммов метамфетамина, который был помещен в несколько вакуумных пакетов.

Как отмечает Госполиция, оба подозреваемых ранее были судимы за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков.

Напомним в этой связи: Привокзальная площадь в Риге давно уже стала популярным местом для сбыта наркотиков.

Наркоман в погонах

Бюро внутренней безопасности (БВБ) закончило следствие и обратилось в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование должностного лица Управления государственной полиции Земгальского региона, а также некоего частного лица, которым вменяется несанкционированный оборот наркотиков. В ходе расследования БВБ выяснило, что сотрудник полиции по предварительному сговору с частным лицом незаконно хранил у себя дома марихуану и кокаин. Также были обнаружены наркотики и в его личном автомобиле.

К полицейскому была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, в том числе запрет занимать определенную должность в Государственной полиции.

Под Резекне задержан наркоплантатор

Во вторник, 10 сентября, правоохранители, проверяя оперативную информацию, обнаружили 18 саженцев, похожих на растения марихуаны, в Фейманской волости (Резекненский край). Кустики были изъяты.

Сотрудники полиции также нашли у подозреваемого мужчины 2004 г. р. полтора грамма сушеной марихуаны. Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного задержания.

Ранее наркоплантатор в поле зрения полиции не попадал.

В связи с этими событиями в отношении мужчины возбуждено два уголовных дела: в связи с несанкционированным посевом или выращиванием растений, содержащих наркотические или психотропные вещества (до двух лет лишения свободы); за несанкционированное изготовление, приобретение, хранение, перевозку или передачу наркотических или психотропных веществ (до трех лет лишения свободы).