Baltijas balss logotype

Пойманы дилеры, плантатор и полицейский: борцы с наркотиками отчитались об успехах 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.09.2024
BB.LV
Пойманы дилеры, плантатор и полицейский: борцы с наркотиками отчитались об успехах

Сотрудники Госполиции задержали сразу несколько человек за хранение, торговлю и производство наркотиков. Среди них оказался полицейский–наркоман.

Чем торгуют на Рижском рынке

В минувший четверг, 12 сентября, полицейские задержали торговца наркотиками 1978 г. р. в районе Центрального вокзала. Этот человек пришел, чтобы передать наркотики покупателю. У задержанного были обнаружены и изъяты несколько граммов метамфетамина.

Вскоре в Гризинькалнсе произошло еще одно задержание, связанное с привокзальной наркоторговлей. Сотрудники Госполиции с собакой и спецназом на следующий день приехали c обыском к другому подозреваемому в наркоторговле — мужчине 1972 г. р.

Сотрудники батальона специального назначения, применив силу, проникли в его жилище. Во время обыска во вспомогательном помещении дома полицейские обнаружили и изъяли около 400 граммов метамфетамина, который был помещен в несколько вакуумных пакетов.

foto3.jpg

Как отмечает Госполиция, оба подозреваемых ранее были судимы за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков.

Напомним в этой связи: Привокзальная площадь в Риге давно уже стала популярным местом для сбыта наркотиков.

Наркоман в погонах

Бюро внутренней безопасности (БВБ) закончило следствие и обратилось в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование должностного лица Управления государственной полиции Земгальского региона, а также некоего частного лица, которым вменяется несанкционированный оборот наркотиков. В ходе расследования БВБ выяснило, что сотрудник полиции по предварительному сговору с частным лицом незаконно хранил у себя дома марихуану и кокаин. Также были обнаружены наркотики и в его личном автомобиле.

К полицейскому была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, в том числе запрет занимать определенную должность в Государственной полиции.

Под Резекне задержан наркоплантатор

Во вторник, 10 сентября, правоохранители, проверяя оперативную информацию, обнаружили 18 саженцев, похожих на растения марихуаны, в Фейманской волости (Резекненский край). Кустики были изъяты.

Сотрудники полиции также нашли у подозреваемого мужчины 2004 г. р. полтора грамма сушеной марихуаны. Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного задержания.

Ранее наркоплантатор в поле зрения полиции не попадал.

В связи с этими событиями в отношении мужчины возбуждено два уголовных дела: в связи с несанкционированным посевом или выращиванием растений, содержащих наркотические или психотропные вещества (до двух лет лишения свободы); за несанкционированное изготовление, приобретение, хранение, перевозку или передачу наркотических или психотропных веществ (до трех лет лишения свободы).

#наркотики
Иконка - заглушка для фотографии автора
Антон Городницкий
Все статьи
2
1

Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    19-го сентября

    То есть ментяра торговал наркотой, причем кокаином, и его выпустили на свободу, а мужик только травку вырастил, его в кутузку! Мент должен сесть и надолго, хотя бы за то, что дискредитировал государство и полицию!

    6
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
На пороге 70-летия Лариса Долина лишилась квартиры за миллион евро
Сколько негативных эмоций принесла эта афера. Иконка видео
В Литве погибли трое американских военных, еще одного ищут – генерал армии США
Танк-эвакуатор M88 «Hercules» - такая машина утонула в литовском болоте.
Натовские соколы четыре раза преследовали российские самолеты, пролетавшие мимо Латвии
Самолет российских ВВС Ил-20.
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше 1
Инаугурацию оппозиционной деятельницы не почтила президент Майя Санду. Иконка видео
38-летней главе Гагаузии вменяют тяжелую статью молдавского УК 1
Господин Хурсевич не впервые попал под пресс правоохранителей. Иконка видео
Силовики пришли за бывшим главой «Оборонсервиса»
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП и криминал
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео