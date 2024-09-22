Сквоттер - в Пятой Республике звучит гордо.

Владелица здания в Монтрёе, захваченного пятьюдесятью скваттерами, вот уже два года пытается добиться исполнения решения суда по их выселению.

Около пятидесяти человек без документов незаконно завладели зданием в июне 2022 года. Узнав об этом, собственница предприняла все предписанные в таких случаях законом процедуры, суд неоднократно выносил решение о выселении незаконных жильцов, но здание по-прежнему остается захваченным.

Дело в том, что скваттеры пользуются поддержкой ассоциаций, занимающихся защитой их прав. Представители ассоциации объясняют собственнице, что поскольку несчастным людям без документов муниципалитет не предоставил другого жилья, они имеют право оставаться в ее здании. А она, в свою очередь, обязана продолжать нести все расходы по его содержанию.

Столкнувшись с финансовыми трудностями, женщина попробовала продать захваченное здание и даже нашла покупателя, но сделка блокируется из-за того, что внутри находятся люди без документов.

Захватчики игнорируют хозяйку и отказываются идти с ней на любой контакт, а когда она пытается попасть внутрь принадлежащего ей здания, ее просят немедленно покинуть помещение, потому что «внутри находятся люди и она их беспокоит». Представители ассоциации объяснили собственнице, что пока внутри ее здания находятся эти люди без документов, она не имеет никаких прав на пользование и распоряжение своей собственностью. Префект Сен-Дени продолжает игнорировать происходящее и не отправляет полицию для выполнения решения суда и эвакуации здания.