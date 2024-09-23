Прокуратура обнаружила шесть человек из Латвии, которые участвуют в захвате украинских территорий 1 1541

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.09.2024
LETA
Служба государственной безопасности (СГБ) завершила расследование по имеющимся уголовным процессам о противоправной деятельности в Украине - участии в боевых действиях на стороне России.

Прокуратура направила в суд 6 дел, еще несколько приостановлены в связи с тем, что лица находятся в розыске и предъявить обвинение невозможно. Одно из дел приостановлено по этой причине в отношении Илияса Махамаева. За участие в военных действиях на стороне России его планируется лишить латвийского гражданства, сообщает передача "de facto" со ссылкой на министра внутренних дел Рихарда Козловскиса.

Имя Махамаева в свое время всплыло в латвийской прессе в связи с открытием международной школы телохранителей в Мадоне, кроме того, прозвучали подозрения в его причастности к террористической группе "Исламское государство". Жители Алсунги помнят Махамаева как Яниса Подзиньша, который в 90-е годы с матерью, отчимом и сводными сестрами проживал в Алсунге. Бывшая учительница географии Алсунгской средней школы Айна Вербеле не видела его со школьных лет, и ни она, ни другие местные жители не вспоминают, чтобы тогда, во время школы, Янис интересовался армейским делом.

По информации "de facto", имя он сменил еще находясь в Латвии. Учительница не помнит точно, в каком году встретила бывшего ученика, это могло быть лет десять назад, но вспомнила, что еще будучи подростком он искал своего биологического отца, который оказался чеченцем по национальности. По собственному признанию Махамаева в интервью российскому пропагандисту Алексею Стефанову, его "правильные люди забрали с улицы и дали правильное воспитание".

Lsm.lv

#гражданство #прокуратура
Григорий Антонов
