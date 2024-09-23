На прошлой неделе в рамках акции Европейской сети дорожной полиции "Дни безопасности Roadpol" в Латвии было выявлено 3 300 нарушений правил дорожного движения, были и смертельные аварии.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции, в ходе акции полиция уделяла повышенное внимание соблюдению водителями правил дорожного движения, например, скоростного режима, следила за тем, чтобы водители не находились за рулем в состоянии алкогольного или иного опьянения, а также уделяли повышенное внимание уязвимым участникам дорожного движения и правильной перевозке пассажиров.

18 сентября, в "Европейский день без смертей и серьезных травм на дорогах", в Лизумской волости Гулбенского края произошло одно из самых трагических ДТП в Латвии за последнее время, в котором погибли четверо молодых людей.

За время акции в стране произошло в общей сложности 816 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 104 участника дорожного движения. В прошлом году во время акции произошло 843 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 130 участников дорожного движения получили травмы и трое погибли.

В этом году большую часть выявленных нарушений составили нарушения скоростного режима: сотрудники правоохранительных органов остановили и привлекли к ответственности 1 555 нарушителей скоростного режима. Также большое количество нарушителей скорости было выявлено с помощью технических средств без остановки транспортного средства - 12 945.

Одно из самых серьезных нарушений скорости, зафиксированных в ходе кампании, было зафиксировано в Лиепае на улице Либиешу, где водитель мотоцикла "Yamaha" ехал со скоростью 140 км/ч в жилом районе при ограничении скорости 50 км/ч, подвергая опасности как себя, так и других участников дорожного движения.

Также в этом году 52 водителя были пойманы за вождение в состоянии алкогольного опьянения, 38 из них были привлечены к уголовной ответственности. Три водителя были пойманы за рулем в состоянии наркотического опьянения, возбуждены уголовные дела. Еще в 17 случаях водители были привлечены к административной ответственности за агрессивное вождение.