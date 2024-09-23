Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

За неделю в Латвии выявили 3300 нарушений на дорогах, были и аварии с погибшими 1 976

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.09.2024
BB.LV
Изображение к статье: За неделю в Латвии выявили 3300 нарушений на дорогах, были и аварии с погибшими
ФОТО: LETA

На прошлой неделе в рамках акции Европейской сети дорожной полиции "Дни безопасности Roadpol" в Латвии было выявлено 3 300 нарушений правил дорожного движения, были и смертельные аварии.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции, в ходе акции полиция уделяла повышенное внимание соблюдению водителями правил дорожного движения, например, скоростного режима, следила за тем, чтобы водители не находились за рулем в состоянии алкогольного или иного опьянения, а также уделяли повышенное внимание уязвимым участникам дорожного движения и правильной перевозке пассажиров.

18 сентября, в "Европейский день без смертей и серьезных травм на дорогах", в Лизумской волости Гулбенского края произошло одно из самых трагических ДТП в Латвии за последнее время, в котором погибли четверо молодых людей.

За время акции в стране произошло в общей сложности 816 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 104 участника дорожного движения. В прошлом году во время акции произошло 843 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 130 участников дорожного движения получили травмы и трое погибли.

В этом году большую часть выявленных нарушений составили нарушения скоростного режима: сотрудники правоохранительных органов остановили и привлекли к ответственности 1 555 нарушителей скоростного режима. Также большое количество нарушителей скорости было выявлено с помощью технических средств без остановки транспортного средства - 12 945.

Одно из самых серьезных нарушений скорости, зафиксированных в ходе кампании, было зафиксировано в Лиепае на улице Либиешу, где водитель мотоцикла "Yamaha" ехал со скоростью 140 км/ч в жилом районе при ограничении скорости 50 км/ч, подвергая опасности как себя, так и других участников дорожного движения.

Также в этом году 52 водителя были пойманы за вождение в состоянии алкогольного опьянения, 38 из них были привлечены к уголовной ответственности. Три водителя были пойманы за рулем в состоянии наркотического опьянения, возбуждены уголовные дела. Еще в 17 случаях водители были привлечены к административной ответственности за агрессивное вождение.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Электронный браслет
Изображение к статье: Машина перевозчика мигрантов
Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео