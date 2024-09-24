Большинство пострадавших за сутки в ДТП - велосипедисты и пешеходы 1 1203

Дата публикации: 24.09.2024
LETA
Большинство пострадавших за сутки в ДТП - велосипедисты и пешеходы

В понедельник в Латвии зарегистрировано 142 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в авариях пострадали 12 человек, сообщили в Государственной полиции.

Среди пострадавших - пять велосипедистов и два пешехода.

В понедельник зарегистрировано 483 случая нарушения правил дорожного движения, в том числе 214 случаев превышения скорости и семь случаев агрессивного вождения.

Полиция задержала трех водителей, которые находились за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения, и двух в состоянии наркотического опьянения, и они будут привлечены к уголовной ответственности. Еще у двух водителей концентрация алкоголя составляла от 0,5 до 1,5 промилле, и они понесут административную ответственность.

