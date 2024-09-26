Госполиция закончила следствие в отношении еще двух подозреваемых, которые обеспечивали доступ к российским телепрограммам, запрещенным в Латвии.

12 августа этого года Госполиция задержала двух мужчин по подозрению в запрещенной предпринимательской деятельности в Риге - они обеспечивали клиентам доступ к запрещенным в Латвии телеканалам «НТВ», «Мир», «РОССИЯ», «РТР», «ЗВЕЗДА», «Первый Канал» и другим.

"Получив достаточную совокупность доказательств, 17 сентября этого года полицейские направили уголовный процесс в прокуратуру для начала уголовного преследования", сообщает Госполиция.

По информации, полученной в ходе расследования, лица искали клиентов, размещая объявления на различных сайтах. За установку телепрограмм на клиентском телевизоре был установлен тариф в размере 50 евро.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по статье 208 Уголовного закона — за занятие предпринимательской деятельностью, на которую существует специальный запрет. За такое преступное деяние законом предусмотрено лишение свободы на срок до до пяти лет.

Подозреваемые - двух мужчин 1983 и 1990 г.р., которые ранее не попадали в поле зрения полиции. Обоим лицам был избран статус подозреваемых лиц и меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

При проведении нескольких санкционированных обысков в Риге были изъяты, "скорее всего, полученные преступным путем наличные деньги в размере 10 505 евро, и 2 сентября этого года в рамках этого дела было принято судебное решение о наложении ареста на денежные средства", - сообщает также Госполиция.