Водитель белого фургона с латвийскими номерами заехал на заправку на Тартуском шоссе в Отепя, залил дизельное топливо в емкости и в бак транспортного средства, после чего уехал, не заплатив за топливо.

Похищено 1058,57 литра дизельного топлива, ущерб составил 1491 евро.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о краже. Всех, кто видел белый фургон с латвийскими номерами LO-6875, или знает его владельца, просьба сообщить об этом на электронную почту [email protected].