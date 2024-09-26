В Эстонии ищут латвийского водителя – заправился на 1491, не заплатив

Дата публикации: 26.09.2024
Латвийский водитель бесплатно заправился в Эстонии

Водитель белого фургона с латвийскими номерами заехал на заправку на Тартуском шоссе в Отепя, залил дизельное топливо в емкости и в бак транспортного средства, после чего уехал, не заплатив за топливо.

Похищено 1058,57 литра дизельного топлива, ущерб составил 1491 евро.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о краже. Всех, кто видел белый фургон с латвийскими номерами LO-6875, или знает его владельца, просьба сообщить об этом на электронную почту [email protected].

