С нашей пожилой родственницей в Риге недавно случилось прискорбное дорожно–транспортное происшествие. Она стала виновницей драматической аварии, в результате которой под угрозой оказалась жизнь молодой женщины и ее будущего ребенка.

Спасти пострадавших могло только срочное перечисление крупной денежной суммы. Но, увы, оно не произошло…

У меня зазвонил телефон

Многие интересуются — с какой целью вы оставили фиксированный телефонный номер? А чтоб было, отвечаю. Запас карман не тянет, тем паче что оператор дает все услуги пакетно. Случись что с мобильными операторами, будет хоть какая–то дополнительная опция. Ну и развлечения, опять же, с таким телефоном происходят — прямо как в далеком детстве.

В тот раз я сам был на работе, а трубку взяла жена. По ее рассказу, на другом конце провода был прерывающийся голос и рыдания. Звонила якобы моя родная тетя, сестра покойного отца. На сегодняшний момент она самая возрастная в нашей большой семье.

Из рассказанного получалось вот что: переходила наша Виктория Николаевна улицу в неположенном месте, и машина, чтобы ее не сбить, врезалась в фонарный столб. Водитель получила множественные травмы, в том числе разрыв селезенки. А ведь она к тому же и беременна! Ну и вот — чтобы спасти пострадавшую, требуются деньги, двадцать тысяч.

С первых слов мне стало ясно, что это не история про нашу тетю Вику. Отрадно, конечно, было бы — коли она преисполнилась таких сил и энергии, чтобы бежать через улицу Бривибас, где она последние тридцать лет жительствует, на заслуженно полученной после опять же тридцати лет работы в литейном цеху производственного объединения "Альфа" однокомнатной площади.

Однако почтенный возраст и состояние здоровья позволяют ей выходить из квартиры только в сопровождении ассистентов–родственников. И подобной прыти по пересечению главной городской магистрали вне перехода представить было бы трудно. Даже чисто теоретически, если бы пожилая дама вознамерилась погулять во дворе или в окрестностях, то несчастная девушка не могла бы впилиться в дерево с такой скоростью — в жилых кварталах она ограничена.

Да и вообще — скорая медицинская помощь пострадавшим в авариях в нашей республике оказывается на бесплатной основе. Если бы даже после инцидента потребовались бы дорогостоящие операции, то процесс их возмещения должен был бы определяться в судебном порядке с участием страховщиков и юристов. Так что несмотря на попытку нагнать трагический антураж и нагнуть нас с испугу на деньги, вся эта мизансцена выглядела настолько по–идиотски неправдоподобно, что даже удивительно — как под это еще и раскрывают кошельки.

А ведь дают — причем щедрой рукой.

Кто в доле?

Однако во всем этом не покидает ощущение довольно серьезной проработки вопросов. Ведь звонившие преступники — а мошенничество в особо крупных размерах квалифицируется статьей 177 части 3 Уголовного закона Латвийской Республики и наказывается лишением свободы на срок от двух до 10 лет с конфискацией имущества или без оной — эти люди точно знали номер нашего домашнего телефона.

В качестве рабочей версии могу предположить, что в распоряжении уголовников оказался телефонный биллинг — распечатка тех номеров, с которыми чаще всего соединяется фиксированный телефон моей тети Виктории Николаевны. Домашний телефон, между прочим, у нее вообще единственное средство связи, потому как она фактически все время находится в квартире — если только не в компании кого–то из родственников.

Но весь прикол–то в том, что звонит она не только нам. Разговаривает и со своими друзьями и подругами, соседями, бывшими коллегами по заводу "Альфа" и клинике "Линэзерс", которая в 1990–2000–е годы была элитарным лечебным заведением, чья родословная велась от стационара легендарного 4–го управления Минздрава, в котором лечились наши советские господа. В этой больнице тетя работала после того, как ушла с вредного производства. Ибо желала быть полезной людям и в пожилом возрасте.

Так вот: позвонили–то — нам. Это значит, что криминальные таланты имели возможность не только получить список звонков на телефон, но и сопоставить их с данными абонентов.

Затем — найти в них родственников, что является делом элементарным. Фамилия — одна. Из этого может быть несколько выводов: либо база данных национального оператора связи Tet (бывший Lattelekom), обеспечивающего звонки на стационарные номера, продается целиком или по частям. Либо в ее компьютерном программном обеспечении существуют зияющие дыры, позволяющие хакерам ее воровать и проводить так называемый фишинг.

Ну и как самый неприятный вариант, подобной практикой занимаются сами сотрудники корпорации. Понятно, что все сценарии крайне не красят уважаемую фирму Tet с участием Латвийского государства и международного капитала.

Серая зона

Не то чтобы мошенничество в электронной среде не было бы зоной внимания в Латвии. Так, на август месяц в республике насчитали аж 272 052 уникальных IP–адресов — то есть компьютеров, которые подвержены кибернетическому риску.

Учитывая, что в стране "датор" есть практически у каждого, а если мы вычитаем грудных младенцев и древних старичков, то дополним их техникой, имеющейся на рабочих местах, в учебных и образовательных заведениях — то получается, что где–то 10% национальной компьютерной базы так или иначе находится под угрозой. Но за этим следит институт устранения инцидентов информационных технологий — CERT.LV. Структура, подотчетная Институту математики и информатики Латвийского университета, отвечающая кроме прочего за сохранность доменного имени страны — lv. Кому попало его не дают, а если что не так — отбирают.

В то же время фишинг через непосредственное голосовое общение сохраняет свою актуальность. По данным Ассоциации финансовой отрасли, несмотря на сокращение в летние месяцы случаев телефонного вымогательства более чем на 40% — мошенники и воры тоже любят отдыхать, за семь месяцев 2024 года у жителей Латвии удалось выманить более чем 10 000 000 евро. Банкам удалось предотвратить 76 процентов инвестиционного мошенничества, 56 процентов прочих вариантов обмана, но при этом — всего 51 процент случаев вымогательства денег по телефону.

Что означает — почти половина попыток воровства путем не слишком высоких, но все же технологий, удается. Очень жаль, что наши телекоммуникационные гиганты не считают, что их собственное безразличие к безопасности не влияет на их репутацию. Очень даже влияет, по крайней мере ваш автор обязательно будет рассказывать о такой ситуации, будучи в ЕС.

Поэтому всякий раз, когда вам делается особо выгодное предложение о покупках, небывалых процентах на инвестиционные вклады, чудодейственные лекарства — помните, что в лучшем случае на том конце провода назойливые маркитантки. А в худшем, увы, криминал.

Ну и обязательно перезванивайте родственникам при получении всякого рода неожиданных вестей. Необязательно, конечно, подвергать шоку их самих, вопрошая — а правда ли, ты попал в аварию? Достаточно просто узнать — все ли хорошо. И да продлятся ваши дни!