Встать, суд идет: Марин Ле Пен может получить 10 лет тюрьмы 1 1705

Дата публикации: 02.10.2024
Жордан Барделла с политической крестной.

Следственные органы Франции настаивают на «системном характере хищений».

Марин Ле Пен предстала перед парижским судом по обвинению в растрате и соучастии в растрате государственных средств. Ей может грозить до 10 лет тюремного заключения, штраф в размере до 1 000 000 евро и дополнительное наказание в виде запрета на участие в выборах в течение пяти лет.

Перспектива тюремного заключения кажется маловероятной, но приговор может помешать реализации президентских амбиций Марин Ле Пен на следующих выборах, которые пройдут менее, чем через 3 года.

Марин Ле Пен обвиняется в растрате как бывший депутат Европарламента. В период с 2009 по 2016 год она пользовалась услугами четырех помощников, нанятых Европейским парламентом, но, согласно обвинению, «на самом деле работала в Национальном объединении».

Следственные судьи настаивают на «системном характере хищений», в которых Марин Ле Пен представлена «одной из главных виновниц». По мнению судей, целью этих хищений было добиться существенной экономии заработной платы для партии, которая в то время была по уши в долгах. Общий ущерб, подсчитанный Европейским парламентом, составляет 6,8 миллиона евро.

Судебная система во Франции уже не в первый раз используется для отстранения от участия в президентских выборах кандидатов, имеющих шансы на победу. Достаточно вспомнить дело Франсуа Фийона в 2017 году, благодаря отстранению которого Э. Макрон и пришел к власти.

Правосудие во Франции осуществляется очень медленно, процессы длятся годами, но судебный график может быть существенно ускорен «в интересах нации» (именно так и было в случае с Ф. Фийоном).

Жордан Барделла, занимающий пост председателя партии Национальное объединение, на данный момент не участвует в процессе. Хотя политические оппоненты обвиняют его в том, что в 2015 году, работая помощником евро-депутата в Евро-парламенте, он «сфабриковал задним числом дополнительные ложные доказательства работы». Но сам бывший депутат не может участвовать в процессе по состоянию здоровья.

«Национальное объединение» расценивает данный процесс как грубую попытку дестабилизации.

