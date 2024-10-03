Издание The Insider опубликовало несколько официальных документов, связанных с гибелью российского оппозиционного политика Алексея Навального в исправительной колонии "Полярный волк" в Ямало-Ненецком автономном округе в феврале 2024 года. Эти документы, по их версии, указывают на то, что политик в колонии вероятно был отравлен.

Среди опубликованных расследовательским проектом документов – две версии постановления в отказе в возбуждении уголовного дела по факту его смерти, в которых есть эпикриз (суждение о состоянии пациента, его диагнозе и причинах возникновения и развития болезни). Как утверждает The Insider, из окончательной версии документа были убраны упоминания симптомов, которые свидетельствовали о симптомах отравления Навального, вероятно фосфороорганическим веществом.

"Боль в животе, рвота и сразу наступающие судороги – нехарактерно для обычных отравлений, – подчеркнул шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов в разговоре с "Настоящим Временем", указывая на расхождения в заключении судмедэкспертов. – Само это описание: "боль в животе, рвота и сразу наступающие судороги", нехарактерно для каких-то обычных отравлений, очень малое количество отравляющих веществ это вызывают, поэтому мы подозреваем, что это могло быть фосфорорганическое вещество. Симптомы однозначно указывают на то, что это был никакой не гипертонический криз, никакая не аритмия – это очевидно симптомы отравления. Сам факт, что все эти симптомы вымараны, говорит о том, что власти понимали, что здесь есть нестыковка с официальной версией".

"Кроме того, мы видим в документах, что на экспертизу отправлялись и образцы рвотных масс, и что были экспертизы еды, которая выдавалась в день смерти, то есть сами следователи, очевидно, понимали, с чем они имеют дело, и понимали, что нормальную токсикологическую экспертизу тоже нужно делать. Но никаких не то что результатов этих экспертиз, но и самой информации о том, что они проводились, публично не было", – замечает Доброхотов.

Ранее, в августе 2024 года около сотни врачей направили в Следственный комитет России заявление с требованием возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности виновных в смерти оппозиционного политика Алексея Навального. Однако они говорили не об отравлении, а о том. что смерть Навального произошла "вследствие халатного исполнения сотрудниками ФСИН своих обязанностей".

Заявление врачей опубликовал сосудистый хирург Александр Ванюков. Телеканал Настоящее Время связался с ним после публикации документов The Insider. Врач подтвердил версию расследователей: "Те симптомы, которые сейчас опубликовал The Insider, никак не вяжутся с причиной смерти, которая была опубликована в официальных данных изначально. И это говорит о том, что первый опубликованный документ от официальных властей – вранье", – говорит Ванюков.

Напомним, что по официальной версии, причиной смерти Навального стало "комбинированное заболевание: гипертоническая болезнь с сосудистыми и органными поражениями, диффузный миокардиосклероз, осложнившееся развитием отека головного мозга, фибрилляции желудочков сердца, отека легких".

– Правильно ли мы понимаем, что симптомы, которые указаны в документах, опубликованных The Insider, фактически исключают версию про болезнь сердца, которая стала причиной смерти Навального?

– Все равно причиной смерти должна быть какая-то конкретная история. Но, если мы говорим про аритмию, то никакой резкой боли в животе, рвоты и прочего там не бывает. Как правило, это достаточно безболезненная история.

Если мы говорим о резкой боли в животе, рвоте, судорогах – то там может быть несколько вариантов развития событий. Это может быть перитонит, прободная язва. Но они тоже не развиваются мгновенно. И, как правило, там есть время на то, чтобы как-то человеку помочь, и в принципе это не развивается на ровном месте.

Если мы говорим о таких-то вещах, как абдоминальная форма инфаркта, когда инфаркт развивается с симптомами болей в животе, она тоже, как правило, это не сопровождается судорогами, рвотой. И, естественно, на вскрытии прекрасно видно, что есть зоны поражения миокарда, и тогда, ну, совсем по-другому выглядят заключения судмедэкспертов.

В тех документах, которые опубликованы, нет вообще ни одной строчки о том, что был поврежден миокард, о том, что были какие-то проблемы с кровоснабжением, с тканью сердца. И нет никаких сведений о том, что был перитонит или вообще какие-то проблемы.

Соответственно, остается не так много вариантов, которые есть. В частности это отравление органпофосфатами или какими-то похожими на них веществами.