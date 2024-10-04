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СГБ задержала гражданина Латвии за прославление терроризма и Путина 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.10.2024
LETA
СГБ задержала гражданина Латвии за прославление терроризма и Путина

25 сентября этого года Служба государственной безопасности (СГБ) задержала гражданина Латвии по подозрению в публичном прославлении и оправдании терроризма, сообщили в службе.

25 сентября по месту жительства подозреваемого СГБ провела уголовно-процессуальные действия, в ходе которых для дальнейшего изучения были изъяты несколько носителей и заметок.

Проведя мониторинг информационного пространства подозреваемого, СГБ выяснила, что он опубликовал в твиттере несколько записей, в которых выражает поддержку идеологии, провозглашенной террористическими организациями и оправдывающей насилие. В записях прославляется террористическая группировка "Аль-Каида" и российский диктатор Владимир Путин.

В качестве меры пресечения к подозреваемому применено заключение под стражу.

#криминал #сгб
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    4-го октября

    Через лет 30, когда популяция местных аборигенов вымрет естественным путём, до колличества в примерно 700-500 к особей, с кристально латышскими черепами, то на поддержку и евросовка прибудут расплодившиеся там в избытке (с европаспортами уже) акбарнутые европейцы. Из швеций, германий, италий, испаний, франций. Для поддержки пустующих территорий, так сказать. И тогда гебушечка уже начнёт вешать за НЕ прославления алькайды (и прочих этих чертей). Как грится-"запомните этот твитт". 😎

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