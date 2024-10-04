СГБ задержала гражданина Латвии за прославление терроризма и Путина

25 сентября этого года Служба государственной безопасности (СГБ) задержала гражданина Латвии по подозрению в публичном прославлении и оправдании терроризма, сообщили в службе.

25 сентября по месту жительства подозреваемого СГБ провела уголовно-процессуальные действия, в ходе которых для дальнейшего изучения были изъяты несколько носителей и заметок.

Проведя мониторинг информационного пространства подозреваемого, СГБ выяснила, что он опубликовал в твиттере несколько записей, в которых выражает поддержку идеологии, провозглашенной террористическими организациями и оправдывающей насилие. В записях прославляется террористическая группировка "Аль-Каида" и российский диктатор Владимир Путин.

В качестве меры пресечения к подозреваемому применено заключение под стражу.