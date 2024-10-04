Стрельба в центре Вентспилса: по портовому городу разгуливал человек с ружьем

Полицейские задержали мужчину, который стрелял в здание Вентспилсской краевой думы. Суд уже взял его под стражу, сообщила представитель Государственной полиции Мадара Шершнева.

"Шел по центру и начал стрелять"

Во вторник, 1 октября, в полицию поступила информация о том, что в Вентспилсе по центру города передвигаются лица, у одной из которых есть предмет, похожий на оружие. Сотрудники Вентспилсской муниципальной полиции задержали этих людей.

Позже в Госполицию поступила информация, что в окно Вентспилсской краевой думы выстрелили из, возможно, пневматической винтовки.

Полицейские обратились в суд с просьбой применить к мужчине меру пресечения — заключение под стражу, что и было сделано.

"Был под алкоголем"

По версии следствия, 1 октября около 12.20 в Вентспилсе на ул. Кулдигас мужчина, находясь под воздействием алкоголя, из хулиганских побуждений из пневматической штурмовой винтовки произвел целенаправленный выстрел в окно во дворе здания Вентспилсской краевой думы на ул. Кулдигас, 3, тем самым повредив его.

На тот момент в помещении работали сотрудники Вентспилсской краевой думы, которые были вынуждены прекратить свою работу.

Но на этом все не закончилось. "Продолжая свои хулиганские действия, мужчина продолжил идти с пневматической штурмовой винтовкой, демонстрируя ее и запугивая окружающих жителей, угрожая их жизни и здоровью," — указывает полиция.

В итоге, как уже сказано, его задержали.

"Мужчина содеянное признает и сотрудничает со следователями", — сообщает также полиция.

Расследование продолжается.

"Не верьте слухам!"

Государственная полиция также обращает внимание населения: в соцсетях, публичном и на различных коммуникационных площадках появился целый ряд домыслов и слухов в связи с этим ЧП.

Так, школьники в соцсетях пересылали друг другу кадры, на которых недалеко от нескольких школ видны двое мужчин и женщина, при этом один из мужчин держит в руках оружие.

Некоторые ученики упоминали, что в 6–й средней школе вооруженный мужчина отобрал у школьников мобильные телефоны. Впрочем, это отрицает директор школы Занда Бите, которая подчеркивает, что ни один из коллег подозрительного мужчины вблизи здания не видел.

Заявления о том, что мужчина проник в школу и совершил кражу, не соответствуют действительности, также подтверждают директора школ.

Полицейские предлагают следить за официальной информацией.