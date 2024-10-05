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Международная наркомафия хранила товар в Алуксне – изъято более тонны загадочных наркотиков 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.10.2024
BB.LV
Международная наркомафия хранила товар в Алуксне – изъято более тонны загадочных наркотиков

Полиция в Алуксне обнаружила крупное хранилище наркотиков; задержаны несколько человек.

Действия Государственной полиции в окрестностях Алусе были связаны с борьбой с преступной деятельностью международной организованной группы, а именно наркомафии, на территории Латвии.

Представитель полиции рассказала агентству LETA, что конфисковано не только большое количество наркотиков, но и необходимые вещества и оборудование для их производства.

Задержаны несколько человек, в том числе лица, не являющиеся гражданами Латвии, отметила она.

"На данный момент можно говорить о конфискации более одной тонны готовой продукции, а также прекурсоров, но объем, безусловно, будет больше," – заявила представитель полиции, подчеркнув, что необходимо дождаться экспертизы для точного определения веса и состава изъятых веществ. Уже ясно, что это синтетические наркотики.

Люди в белых халатах

В полиции сообщили, что это была длительная операция, в которой также оказало поддержку Европейское полицейское бюро (Европол).

В настоящее время продолжаются процессуальные действия и расследование.

Начальник Госполиции Армандс Рукс на ЛТВ отказался называть название конфискованных наркотиков. Тем не менее, это одно из крупнейших изъятий за последние годы — речь идет о более чем одной тонне, отметил он.

Криминальные действия проводились одновременно в нескольких городах, добавил начальник полиции.

Латвийское телевидение на месте происшествия заметило людей в белых костюмах, которые выносили из подвала здания различные предметы. По словам очевидцев, из объекта вывезли несколько тонн, возможно, химикатов.

Канализация для наркомафии

Тем временем бывший управляющий территории, владелец SIA "Verners un draugi" Вернер Калейс сообщил порталу "Lsm.lv", что часть собственности была продана и сдана в аренду, но в последнее время он заметил большой расход воды и электричества.

Калейс рассказал, что на территории работал поляк, проживающий в Германии. Бизнесмен попросил разрешения временно использовать электролинию и канализацию компании Калейса, на что Калейс согласился, заключив договор на год.

Калейс отметил, что ничего подозрительного на территории замечено не было, пока в среду вечером не прибыли силы безопасности с автомобилями, квадроциклами и дронами.

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Комментарии (1)

  • ALš
    Aleksandrs Laiviņš
    6-го октября

    Всем задержанным применено заключение под стражу в пятницу

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