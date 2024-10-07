За неделю в Латгале зафиксированы граффити Z на разных объектах

По данным Государственной полиции, за прошедшую неделю в Латгале было зафиксировано несколько символов "Z" в поддержку военных действий России в Украине, нанесенных на различные объекты, пишет ЛЕТА.

В воскресенье, 29 сентября, в полицию поступила информация о том, что на двух дорожных знаках на участке Рудуки-Медни автодороги Р47 в Ругайской волости Балвского края были нарисованы буквы "Z" зеленого цвета.

В среду, 2 октября, сотрудники полиции зафиксировали, что в Даугавпилсе на дереве на обочине дороги была нарисована черная буква "Z".

А в воскресенье, 6 октября, полицейские обнаружили нарисованный символ «Z» на заброшенном здании в районе Аугшдаугавского края.

В полиции пояснили, что в этих случаях можно увидеть военную агрессию и использование в общественных местах символики, прославляющей войну. Во всех случаях возбуждены дела об административных правонарушениях.