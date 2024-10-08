В Латвии идет массовая облава на мигрантов, перекрыты некоторые дороги

В связи с активной операцией по задержанию нелегальных иммигрантов одна из дорог в Яунелгавском крае в настоящее время закрыта, сообщили в полиции.

Сегодня утром в ходе операции Государственная полиция в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной, преследуя от самой границы с Белоруссией, задержала несколько десятков нелегальных мигрантов и их перевозчиков. Преступники использовали автомобиль, своей окраской имитирующий автомашины полиции.

В настоящее время движение частично перекрыто в Стабурагской волости Айзкраукльского края на 17-м км дороги Айзкраукле-Екабпилс. АО "Latvijas Valsts ceļi" в твиттере пишет, что в этом месте произошло ДТП, и движение организовано по одной полосе.

В настоящее время полиция продолжает работу.