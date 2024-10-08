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В Латвии идет массовая облава на мигрантов, перекрыты некоторые дороги 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.10.2024
LETA
В Латвии идет массовая облава на мигрантов, перекрыты некоторые дороги

В связи с активной операцией по задержанию нелегальных иммигрантов одна из дорог в Яунелгавском крае в настоящее время закрыта, сообщили в полиции.

Сегодня утром в ходе операции Государственная полиция в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной, преследуя от самой границы с Белоруссией, задержала несколько десятков нелегальных мигрантов и их перевозчиков. Преступники использовали автомобиль, своей окраской имитирующий автомашины полиции.

В настоящее время движение частично перекрыто в Стабурагской волости Айзкраукльского края на 17-м км дороги Айзкраукле-Екабпилс. АО "Latvijas Valsts ceļi" в твиттере пишет, что в этом месте произошло ДТП, и движение организовано по одной полосе.

В настоящее время полиция продолжает работу.

#мигранты
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    8-го октября

    Фотография! Это латвийский нацизм?! Это не люди в канаве лежат?! Это пограничники так работают???!!! Фашисты!

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