В Вильнюсе выселяли из квартиры. Итог: один убитый, двое раненых

В центре Вильнюса в четверг был застрелен адвокат, двое полицейских были ранены, а подозреваемый в этом арестован.

"Подозреваемый задержан. (...) Ранения получили двое полицейских: девушка в ногу, мужчина в грудь", - сообщил BNS представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.

По его словам, во время инцидента в доме недалеко от площади Лукишкес был застрелен 70-летний мужчина. Как позже рассказала BNS представитель Коллегии адвокатов Литвы Ева Палилунене, это адвокат, который в то время выполнял свою работу.

"Мужчина был застрелен и найден мертвым в квартире", - сообщил представитель полиции.

По словам Матониса, инцидент произошел из-за выселения из квартиры.

По его словам, раненых полицейских доставили в больницу, один из них получил ранение в грудь, другая женщина-полицейский — в ногу.

Сообщение о происшествии поступило около 11 часов.

Состояние должностных лиц на данный момент остается неясным, как и точный адрес, где произошел инцидент. Подозреваемый забаррикадировался в квартире. По словам Матониса, во время задержания он не пострадал.

На месте происшествия и вокруг него было припарковано около десяти полицейских машин с включенными мигалками, дежурило несколько десятков полицейских, некоторые из них с автоматами, сообщил с места происшествия корреспондент BNS.