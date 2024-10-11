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Нарушители границы передвигаются крупными группами, портят или просто...обходят забор 3

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.10.2024
LETA
Нарушители границы передвигаются крупными группами, портят или просто...обходят забор

Передвигаются многочисленными группами, находят место, где можно обойти ограждение, садятся в автомобиль перевозчиков непосредственно у границы - так в Даугавпилсском управлении Государственной пограничной охраны описывают последние тенденции попыток мигрантов незаконно проникнуть из Беларуси в Латвию.

Забор достроен, из патрульных троп готова примерно половина, а по внедрению видеонаблюдения предприняты лишь первые шаги. После случая на уходящей неделе, когда нарушителей удалось задержать лишь глубоко внутри страны, пограничники прогнозируют, что в ближайшие дни ситуация немного успокоится. Латвийское телевидение отправилось вслед за пограничниками Силенского отделения на вечернее патрулирование. На приграничных дорогах неподалеку от Силене движение несущественное, ничего подозрительного не наблюдается.

Именно с территории, подведомственной Силенскому отделу погранохраны, началась слежка за 46 нарушителями границы, которые пытались скрыться в микроавтобусе с фальшивыми опознавательными знаками полиции. Как конкретно этой группе удалось пересечь границу, начальник Даугавпилсского управления не раскрывает. Не исключено, что это произошло быстро, в утренние часы, и, возможно, все нарушители пересекли границу в одном месте.

"Последние случаи - мигранты пытаются пересечь границу большими группами. Организаторы или перевозчики зачастую уже находятся где-то у государственной границы, чтобы обеспечить максимальную скорость вывоза мигрантов", - рассказал начальник Даугавпилсского управления Государственной пограничной охраны Раймонд Кублицкис.

По общественным дорогам пограничники передвигаются на более крупных автомобилях, а вдоль самой границы, где проложены патрульные тропы, на квадроциклах. Перед тем, как отправиться в патрулирование, надевают бронежилет, через плечо перекидывают винтовку. В прошлом году завершилось перевооружение погранслужбы в соответствии со стандартами НАТО.

Дорога сначала ведет по песочной патрульной тропе, а поскольку граница разделяет озеро, нужно перейти на мостки. Они до конца не закончены, из квадроцикла приходится выйти. Здесь побывали и нарушители границы - поврежден забор. Сначала нарушители пытались пролезть через колючую проволоку, а затем прорезали квадратное отверстие, которое теперь залатано.

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Комментарии (3)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    12-го октября

    "Зубы дракона", противотанковые ежи, заборы на границе и т.д. Шикарные бизнес планы!

    3
    2
  • Д
    Дед
    11-го октября

    О ужас, нарушители игнорируют латышский забор. Латвийское государство столько денег налогоплательщиков отмыло, т.е. украло, т.е. потратило, а эти несознательные нарушители игнорируют.

    7
    2
  • Д
    Дед
    11-го октября

    О ужас, нарушители игнорируют латышский забор. Латвийское государство столько денег налогоплательщиков отмыло, т.е. украло, т.е. потратило, а эти несознательные нарушители игнорируют.

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    1

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