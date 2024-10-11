Спасатели почти четыре часа вытаскивали застрявшую в грязи корову

В четверг сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) почти четыре часа спасали застрявшую в грязи корову, сообщили агентству LETA в службе.

Вскоре после шести вечера спасатели отправились в волость Барбелес Бауского края, где в поле в грязи застряла корова. Спасатели немного разрыхлили землю вокруг коровы, обмотали ее шлангами, а затем с помощью спасательной машины вытащили корову из грязи.

Спасательные работы продолжались почти четыре часа.

Уже сообщалось, что за минувшие сутки в Латвии потушили девять пожаров и из водоема извлекли тело мертвого человека.

За минувшие сутки в ГПСС поступило 39 вызовов - девять на тушение пожаров, в том числе один на тушение лесных пожаров, 20 на спасательные работы, однако десять вызовов оказались ложными.