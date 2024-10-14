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Кто такие гомофобы, и почему их в Даугавпилсе лишают свободы и денег 2

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.10.2024
BB.LV
Кто такие гомофобы, и почему их в Даугавпилсе лишают свободы и денег
ФОТО: LETA

В понедельник, 14 октября, в Латвии вынесен первый приговор за нападение на почве гомофобии.

Для начала – кто такие гомофобы. Это не ругательство, а вполне официальный термин.

В ЕС определяют гомофобию как "иррациональный страх и отвращение к гомосексуальности и к лесбиянкам, геям, бисексуалам и трансгендерным людям, основанные на предубеждениях и схожие с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и сексизмом". Термин "гомофобия" употребляется в европейских официальных документах.

Но вернемся в Латвию. Даугавпилсский районный суд огласил решение по скандальному делу об избиении Ливая А. и его спутника.

Суд признал обвиняемого виновным по части второй статьи 231–й Уголовного закона и приговорил его к семи месяцам лишения свободы. Кроме того, с подсудимого должны взыскать компенсацию за моральный вред: 2500 евро в пользу Ливая А. и 2000 евро — в пользу его спутника. Этот приговор стал первым в Латвии случаем, когда гомофобное нападение было официально признано преступлением и наказано по закону, сообщил Латвийский центр по правам человека.

Однако решение суда еще может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

"Сначала попросил телефон позвонить"

Обвинение было предъявлено Эльдару З., которого обвинили в хулиганстве с нанесением телесных повреждений.

Как сообщали ранее представители Госполиции, инцидент произошел 4 мая 2023 года в Даугавпилсе. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил Ливая А. и его друга, которых ранее не знал.

Он попросил у них телефон для звонка. Однако, поняв, что молодые люди принадлежат к ЛГБТ–сообществу, мужчина начал оскорблять их.

Как позже рассказывал пострадавший, сначала мужчина даже поблагодарил парней за помощь, после чего выразил обеспокоенность их безопасностью. В это время подъехал его друг на электросамокате, и началась уже открытая агрессия: первый мужчина начал обзывать, а потом избивать Ливая, а второй в это время запугивал его друга, чтобы тот не вызвал полицию.

Ливай А. получил несколько ударов по лицу, избиение продолжалась и после того, как он упал на землю. Досталось и другу пострадавшего.

Нюансы следствия

Поначалу избитый получил постановление Государственной полиции о прекращении уголовного дела, в котором говорилось, что действия нападавшего в ходе конфликта не были направлены на грубое нарушение общественного порядка и спокойствия.

Агрессивное поведение нападавшего якобы было спровоцировано в ходе конфликта внезапным развитием взаимных неприязненных отношений, которые, в свою очередь, были спровоцированы непреодолимыми противоречиями между сторонами по вопросу о сексуальной ориентации.

Однако это решение было обжаловано в прокуратуре, и в итоге дошло до суда.

#лгбт
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Комментарии (2)

  • JB
    Janis Berzin
    14-го октября

    В государстве, построенном на угнетении и дискриминации 30% процентов населения, забота о правах и свободах половых извращенцев является издевательством и циничным лицемерием.

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  • Д
    Дед
    14-го октября

    Извините, а называть педераста, педерастом это оскорбление? Или быть им не стыдно , а называться стыдно?

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