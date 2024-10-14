Идет суд над участником ночной охоты под Ригой, в ходе которой генерал Юрис Шулте застрелил бизнесмена Яниса Гаркалнса. Как позже выяснилось, перед охотой ее участники выпивали в находящейся неподалеку бане, сообщает ЛТВ.

"Это мог быть рикошет"

По версии обвинения, предприниматель умер от пули, выпущенной его другом, начальником Рижского регионального управления Государственной полиции Ю. Шулте.

В среду Рижский районный суд в Юрмале допрашивал обвиняемого. На суд пришли близкие погибшего, у которых по–прежнему нет полной картины трагических событий той ночи.

"Скажем так, дело рассмотрено довольно хорошо, но еще есть вопросы", — цитирует ЛТВ сына погибшего Андриса Гаркалнса.

Адвокаты Шулте подали в суд распечатки о сделанных платежах семье застреленного, отзывы из охотничьего клуба и список полученных за время карьеры наград.

Бывший полицейский начал с извинений перед друзьями и близкими застреленного Яниса Гаркалнса. Однако вину в убийстве он не признает.

"Не оспариваю факт, что именно выпущенная мною пуля убила Яниса Гаркалнса, однако я по–прежнему не понимаю, каким образом это могло произойти", — заявил Шулте.

У Шулте было оружие с глушителем и инфракрасным прицелом. В его версии фигурирует бежавшая по лугу лиса, по которой он якобы выстрелил. Однако нет убедительного объяснения тому, как пуля попала в сидящего в нескольких сотнях метров дальше на башне Гаркалнса. Шулте допускает, что пуля обо что–то срикошетила и изменила направление полета.

Сто граммов для храбрости

По поводу рассказа Шулте у участников дела было много вопросов:

Даце Наусбама, прокурор: "Почему перед охотой употребляли алкоголь?

Юрис Шулте, обвиняемый: "Да, когда я приехал к Янису, не скажу что употребляли, я больше скажу что дегустировали, выпивали. Он сказал, что друзья привезли — сливовая наливка была, начатая бутылка. И он налил один маленький бокальчик мне и себе. И еще какая–то водка была".

Даце Наусбама, прокурор: "Вопрос был — почему, вы, будучи сотрудником полиции высокого ранга, перед походом на охоту употребляли алкоголь и допустили, что другой участник охоты делал то же самое?".

Юрис Шулте, обвиняемый: "Мы же сразу не пошли".

Ингрида Бите, судья: "Отвечайте, пожалуйста, на вопрос".

Юрис Шулте, обвиняемый: "Сразу же охотиться не планировалось. По меньшей мере два часа прошло".

"Думали он спит"

После рокового выстрела прошло несколько десятков минут, прежде чем Шулте и третий участник охоты, Янис Лейманис, нашли его в башне. Однако даже тогда они не спешили вызывать скорую, напоминает ЛТВ.

Думали, что он заснул, утверждает Шулте. Следов крови они не видели.

"Когда на башню забрался я, увидел, что Янис Гаркалнс соскользнул с сиденья. Я немного потормошил его за плечо и сказал, чтобы он просыпался. Было похоже, что Гаркалнс заснул. Дыхание было обычным", — рассказал Шулте.

Вместо того, чтобы вызвать неотложную медицинскую помощь, Шулте спустя примерно 40 минут начал обзванивать знакомых, чтобы выяснить номер телефона сына Гаркалнса. Хотел спросить, принимает ли отец какие–то медикаменты.

В неотложную помощь охотники позвонили в 1:20 ночи, примерно через полтора часа после того, как впервые увидели Гаркалнса без движения в башне.

Медики жизнь Гаркалнса уже спасти не могли. Позднее судебно–медицинская экспертиза признала, что исход мог быть иным, если бы медицинская помощь была оказана своевременно.

Скандал в ходе следствия

То, что Гаркалнс умер от пули, было зафиксировано только в морге. Когда полиция прибыла на место происшествия, спасатели уже сняли Гаркалнса с башни. В выданной медиками справке отмечалось — труп без признаков насильственной смерти.

Возможная халатность полиции расследовалась, но так как дело об убийстве удалось довести до суда, только одного сотрудника полиции наказали за подделку протокола осмотра — в частности, за неправильную фиксацию местонахождения огнестрельного оружия Алдис Дзервис был наказан 100 часами общественных работ.