Только лишь за понедельник полсотни попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы

Всего в этом году было предотвращено 4738 попыток нелегального пересечения государственной границы, а 21 лицу позволено остаться на территории Латвии по гуманитарным причинам.

Правительство недавно решило продлить до 31 декабря режим усиленной охраны на границе с Белоруссией. Ранее такой режим был установлен до 12 сентября.

Усиленный режим действует в Лудзе и Лудзенском крае, Краславе и Краславском крае, в Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.