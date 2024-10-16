От машины мало чего осталось: жуткая авария грузовика и такси «Bolt»

Минувшей ночью, около 03:00, на шоссе Тинужи-Кокнесе в Крапесской волости произошло лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля. Водитель последнего погиб, а причина инцидента до сих пор не раскрыта, передает Degpunkta.

Следы на траве, различные обломки автомобилей и синяя сумка — единственные сегодня остатки тяжелого столкновения, в котором посреди ночи погиб таксист «Bolt». О том, что такси уничтожено, свидетельствуют тщательно сложенные двери транспортного средства, которые украшены зеленой надписью, а также чековая лента, чтобы клиенты могли получить подтверждение услуги после поездки. Однако неясно, как произошло столкновение.

«Произошло столкновение автомобиля «Renault» и грузовика «Scania». Водитель автомобиля «Renault» в ДТП погиб. По факту происшествия Госполиция начала уголовный процесс и расследует все обстоятельства происшествия», - заявили стражи порядка.

Части легкового автомобиля разбросаны на несколько десятков метров по обочинам шоссе. Там можно увидеть как личные вещи водителя, так и различные аксессуары от автомобиля. Однако ясно, что скорость в этой ситуации была высокой.

Жители близлежащего села Лобе услышали ночью, что на трассе произошло что-то нехорошее, но сами не смогли увидеть, что произошло. Другой житель рассказал журналистам, что аварии на трассе не редкость. Местные жители уже научились быть предельно осторожными на этой дороге. В этом году на трассе Тинужи-Кокнесе произошло 18 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали четыре человека, еще двое погибли. Одним из погибших был водитель грузовика, который в мае выехал в кювет на окраине Огре, где грузовик перевернулся.

Компания «Bolt» сообщает, что на момент происшествия водитель автомобиля «Renault» уехал в частную поездку и не был онлайн, а также не занимался перевозкой пассажиров.