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От машины мало чего осталось: жуткая авария грузовика и такси «Bolt» 2

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.10.2024
BB.LV
От машины мало чего осталось: жуткая авария грузовика и такси «Bolt»

Минувшей ночью, около 03:00, на шоссе Тинужи-Кокнесе в Крапесской волости произошло лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля. Водитель последнего погиб, а причина инцидента до сих пор не раскрыта, передает Degpunkta.

Следы на траве, различные обломки автомобилей и синяя сумка — единственные сегодня остатки тяжелого столкновения, в котором посреди ночи погиб таксист «Bolt». О том, что такси уничтожено, свидетельствуют тщательно сложенные двери транспортного средства, которые украшены зеленой надписью, а также чековая лента, чтобы клиенты могли получить подтверждение услуги после поездки. Однако неясно, как произошло столкновение.

«Произошло столкновение автомобиля «Renault» и грузовика «Scania». Водитель автомобиля «Renault» в ДТП погиб. По факту происшествия Госполиция начала уголовный процесс и расследует все обстоятельства происшествия», - заявили стражи порядка.

Части легкового автомобиля разбросаны на несколько десятков метров по обочинам шоссе. Там можно увидеть как личные вещи водителя, так и различные аксессуары от автомобиля. Однако ясно, что скорость в этой ситуации была высокой.

Жители близлежащего села Лобе услышали ночью, что на трассе произошло что-то нехорошее, но сами не смогли увидеть, что произошло. Другой житель рассказал журналистам, что аварии на трассе не редкость. Местные жители уже научились быть предельно осторожными на этой дороге. В этом году на трассе Тинужи-Кокнесе произошло 18 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали четыре человека, еще двое погибли. Одним из погибших был водитель грузовика, который в мае выехал в кювет на окраине Огре, где грузовик перевернулся.

Компания «Bolt» сообщает, что на момент происшествия водитель автомобиля «Renault» уехал в частную поездку и не был онлайн, а также не занимался перевозкой пассажиров.

#дтп
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Комментарии (2)

  • MT
    Michael T.
    17-го октября

    Болт, берет комисию 31% процент/коммисию себе, с любого каждого заказа , Водителю на купить машину, заправить/помыть/сервис обслуживание, и техосмотр, плюс потом надо бухалтеру оплатить, плюс надо водителю и налоги оплатить, плюс телефон/интернет, и да Болт за подачу машины клиенту ( ведь водитель должен доехать забрать клиента, то ето еще 1 или 3 километра/плюс время, так вот за это оплаты водителю нет), а клиент только платит за свою поездку из точки А в тоску Б....И ? вот и считайте, водитель чтоб заработать должен жить в машине не вылезая.....Вот и весь бизнес......хотя когда Болт зашел в Латвиб изначальна его комисия была намного меньше.....Вот и все

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  • MiU
    Made in USSR
    Michael T.
    17-го октября

    должен жить в машине не вылезая Их туда (в Bolt) загоняют под дулами автоматов? P.S. Не работа выбирает человека, а человек работу. В Максиме, чтобы заработать столько, сколько Вы имеете в виду, наро работать на две/две с половиной ставки.

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