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По Латвии поползли слухи о том, что детям раздают конфеты с наркотиками; полиция проверяет 2

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.10.2024
LETA
По Латвии поползли слухи о том, что детям раздают конфеты с наркотиками; полиция проверяет

Государственная полиция проверяет информацию о якобы предназначенных рижским школьникам наркотиках в виде желейных конфет.

Полиция получила информацию о публикациях, распространенных в социальных сетях, эта информация проверяется, полиция следит за ситуацией. При этом в полиции отметили, что до сих пор не зарегистрировано ни одного случая распространения среди детей наркотиков в виде желейных конфет.

Однако, если кто-то располагает информацией о реальных случаях, правоохранители призывают сразу сообщать об этом в полицию.

В родительских группах в различных коммуникационных каналах распространяется информация, поступившая из Рижской центральной гуманитарной средней школы и Бергской основной музыкально-художественной школы. В каналах связи утверждается, что среди детей распространяются новые наркотики в виде желейных конфет, последствия употребления которых могут быть летальными.

#наркотики
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    16-го октября

    Полиции не когда заниматься такой ерундой, им нужно штрафы собирать, а еще рисунки автоматов Калашникова ловить.

    0
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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    16-го октября

    🤣 что за сюр??? Чья кондитерская фабрика???🤤🍄🥴

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