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Во вторник нелегально пересечь границу пытались 82 мигранта 3

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.10.2024
LETA
Во вторник нелегально пересечь границу пытались 82 мигранта

Во вторник Государственная пограничная охрана предотвратила 82 попытки нелегального пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили в погранохране.

Всего в этом году было предотвращено 4820 попыток нелегального пересечения государственной границы, а 21 лицу позволено остаться на территории Латвии по гуманитарным причинам.

Правительство недавно приняло решение о продлении до 31 декабря режима усиленной охраны на границе с Беларусью. Ранее такой режим был установлен до 12 сентября.

Усиленный режим действует в Лудзе и Лудзенском крае, Краславе и Краславском крае, в Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.

#мигранты #восточная граница
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Комментарии (3)

  • Д
    Дед
    16-го октября

    Думаю, там граница длиннее и больше бабок отмыть можно, тем более, что русские танки этот забор даже в микроскоп не увидят.

    1
    3
  • Д
    Дед
    16-го октября

    Думаю, там граница длиннее и больше бабок отмыть можно, тем более, что русские танки этот забор даже в микроскоп не увидят.

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    3
  • Д
    Дед
    16-го октября

    Так зачем забор с Россией строят, если там никто не лезет?

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