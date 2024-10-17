На латвийско-белорусской границе мигранты регулярно ломают недавно построенный забор

В этом году на латвийско-белорусской границе выявлено 116 случаев повреждения заграждения лицами, пытавшимися незаконно пересечь границу, сообщили в Государственной пограничной охране.

Еще в 63 случаях повреждения были вызваны природными причинами.

Строительство заграждения на латвийско-белорусской границе было завершено в июле этого года.

В этом году пограничникам удалось предотвратить незаконное пересечение границы 4856 лицами, а 21 человек был пропущен в Латвию по гуманным причинам.

Правительство продлило режим усиленной охраны границы с Беларусью до 31 декабря этого года.