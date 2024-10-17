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Ветеран контрразведки ГДР в 80 лет получил 10-летний срок 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.10.2024
BB.LV
Еум стыдно смотреть в глаза современникам.

Еум стыдно смотреть в глаза современникам.

Вся вина погибшего Кукушки была в желании жить на свободе.

За убийство поляка Чеслава Кукушки, который в 1974 году намеревался покинуть территорию ГДР через пограничный пункт "Вокзал Берлин Фридрихштрассе", но был застрелен в спину, бывший сотрудник министерства государственной безопасности ГДР ("штази") получил 10 лет лишения свободы. Приговор в отношении жителя Лейпцига, которому сегодня 80 лет, вынес земельный суд Берлина в понедельник, 14 октября.

Прокуратура Берлина запрашивала для обвиняемого 12 лет лишения свободы. Прокурор Хенрике Хилльман настаивала, что 29 марта 1974 года мужчина, имевший тогда звание оберлейтенанта, с расстояния 2-3 метров из-засады застрелил 38-летнего поляка Чеслава Кукушку по заданию тайной полиции Германской Демократической Республики (ГДР) - "штази".

Обвиняемый воздержался от показаний относительно вменяемого ему в вину преступления. Его защита настаивала, что причастность мужчины к убийству однозначно доказать нельзя. В начале процесса адвокат Андреа Либшер (Andrea Liebscher) заявила, что мужчина вину не признает.

Убийство поляка Кукушки по заданию "штази"

По данным следствия, житель Саксонии служил в оперативной группе министерства государственной безопасности ГДР и действовал по заданию "обезвредить" поляка. По данным немецких СМИ, ранее Кукушка пытался в польском посольстве с помощью муляжа бомбы добиться отъезда в Западный Берлин.

Указывается, что "штази" завлекли мужчину в ловушку, выдав ему документы с мнимым разрешением на выезд. Сотрудники "штази" сопроводили его до КПП на Фридрихштрассе, однако, когда он прошел последний пункт пограничного контроля, раздался выстрел.

Свидетелями обвинения выступили тогдашние школьницы из западногерманской федеральной земли Гессен. Они были на экскурсии в Восточном Берлине и в момент убийства как раз возвращались в Западный. По словам одной из свидетельниц, которая тогда была ученицей 10-го класса, девочки увидели, как мужчина в длинном пальто и солнцезащитных очках внезапно появился за спиной Чеслава Кукушки, который направлялся к пограничному переходу, и выстрелил в него. Позже учителя школьниц в Гессене сообщили в полицию об увиденном детьми. Однако запрос в министерство юстиции ГДР не дал результата.

Решающая улика - наградной список сотрудников "штази"

Улика, указавшая на личность вероятного убийцы, всплыла лишь в 2016 году. В приказе, подписанном тогдашним министром государственной безопасности ГДР Эрихом Мильке, были названы двенадцать сотрудников "штази", которых должны были наградить в связи с этим убийством. Согласно этому документу, обвиняемый был награжден "Боевым орденом в бронзе".

Изначально германская прокуратура полагала, что речь идет о непреднамеренном убийстве, и прекратила производство по делу в 2017 году, когда истек срок давности такого преступления. Однако сегодня прокуратура склоняется к тому, что в деле имеется состав преступления "злонамеренное убийство". Основанием для новой оценки послужил европейский ордер на арест обвиняемого, выданный после настойчивых расследований польской стороны.

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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    18-го октября

    "ранее Кукушка пытался в польском посольстве с помощью муляжа бомбы добиться отъезда в Западный Берлин" - почему не был осуждён за терроризм? Мутная история.

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