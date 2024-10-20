Лихачей на дорогах Латвии ловят сотнями

В субботу в связи с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбужден один процесс об административном правонарушении и 12 уголовных процессов, сообщили в Государственной полиции.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 109 ДТП, в которых пострадали десять человек.

В сфере дорожного движения вынесено в общей сложности 487 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 239 в связи с превышением скорости и один - по факту агрессивного стиля управления транспортным средством.