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Полиция со спецназом задержала в Риге даму-самогонщицу 2

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.10.2024
BB.LV
Полиция со спецназом задержала в Риге даму-самогонщицу

В рижском Вецмилгрависе во время обыска у продавщицы крутки нашли брагу и оборудование.

Подробности Госполиция сообщает такие: полицейские при помощи батальона спецназначения задержали женщину 1972 г. р. Ее обвиняют в производстве и продаже нелегального алкоголя.

Дама могла бы напоить целый батальон. При обыске по месту ее жительства были обнаружены и изъяты:

  • три бочки примерно с 550 литрами браги,

  • 12,5 литра жидкости коричневого цвета "с ощутимым запахом алкоголя",

  • еще 80 литров прозрачной жидкости "с ощутимым запахом алкоголя",

  • 54 литра жидкости с ощутимым запахом алкоголя, внутри которой находились ягоды,

  • приборы для изготовления алкогольных напитков.

Женщина ранее попадала в поле зрения полиции в связи с незаконным оборотом акцизных товаров.

К ней применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

#алкоголь #задержание
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Антон Городницкий
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    22-го октября

    И чего? Делать в ЛР можно, торговлю пусть докажут.

    0
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    22-го октября

    А можно схему аппарата в студию, пажлссст?🥴 Чисто технически интересуюсь.😊

    6
    0

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