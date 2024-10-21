Полиция со спецназом задержала в Риге даму-самогонщицу

В рижском Вецмилгрависе во время обыска у продавщицы крутки нашли брагу и оборудование.
Подробности Госполиция сообщает такие: полицейские при помощи батальона спецназначения задержали женщину 1972 г. р. Ее обвиняют в производстве и продаже нелегального алкоголя.
Дама могла бы напоить целый батальон. При обыске по месту ее жительства были обнаружены и изъяты:
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три бочки примерно с 550 литрами браги,
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12,5 литра жидкости коричневого цвета "с ощутимым запахом алкоголя",
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еще 80 литров прозрачной жидкости "с ощутимым запахом алкоголя",
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54 литра жидкости с ощутимым запахом алкоголя, внутри которой находились ягоды,
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приборы для изготовления алкогольных напитков.
Женщина ранее попадала в поле зрения полиции в связи с незаконным оборотом акцизных товаров.
К ней применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
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