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СГБ провела переговоры с враждебно настроенным продавцом в Риге 3

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.10.2024
BB.LV
СГБ провела переговоры с враждебно настроенным продавцом в Риге
ФОТО: СГБ

Служба государственной безопасности (СГБ) провела проверку в связи с распространением в социальных сетях информации о высказываниях продавщицы магазина Postcard.lv, направленных против латышей, и отказе обслуживать покупателей на латышском языке, сообщает агентство LETA.

В СГБ поясняют, что вечером 18 октября широкий резонанс в социальных сетях вызвала информация о случае, когда продавщица магазина Postcard.lv отказалась обслуживать покупателей на латышском языке и враждебно отзывалась о латышском народе. Согласно тому, что написала покупательница, продавщица говорила по-русски, вела себя агрессивно и указала, что это «русский магазин».

В ответ на эту информацию СГБ приступило к выяснению обстоятельств. Служба установила личность продавщицы и 19 октября провела с ней профилактические беседы, предупредив, что за действия, направленные на разжигание национальной розни или вражды, может быть применена уголовная ответственность.

Также сотрудники СГБ провели беседы с руководством как конкретного магазина, так и торгового центра, в котором магазин расположен. Руководство магазина и ТЦ заверили, что будут приняты внутренние меры для предотвращения подобных инцидентов.

Женщина написала в Facebook, что посетила магазин Postcard.lv в торговом центре "Mols" в Риге.

Магазин принадлежит ООО «5WAY». Информация на «Firmas.lv» показывает, что компания зарегистрирована в июне 2012 года. Ее уставный капитал составляет 2800 евро, а владельцами являются Екаб Гутманис (42%), Татьяна Шмуксте (8%) и Элина Омелинская (50%). В 2023 году оборот компании составил 8673 евро, а прибыль – 1373 евро.

#сгб
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Комментарии (3)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    21-го октября

    В чём проблема? Торговля это услуга, а не обязательство. Может продавцу рожа не нравится или вера не позволяет обслуживать блондинок в понедельник с 11-ти до 12-ти. Пошла в другой магазин и купила. Продавщица зря реагировала на неё. Надо было врубить игнор как на пустое место.

    17
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    21-го октября

    А вот и дискриминация по национальному признаку. Есть ещё сомнения что Латвия -- это националистическое государство?!

    20
    1
  • Д
    Дед
    21-го октября

    Звиняйте, а отказ говорить на русском языке высказывания против русских, тоже разжигание межнациональной розни и вражды? Или это снова , что то другое?

    34
    1

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