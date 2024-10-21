СГБ провела переговоры с враждебно настроенным продавцом в Риге

Служба государственной безопасности (СГБ) провела проверку в связи с распространением в социальных сетях информации о высказываниях продавщицы магазина Postcard.lv, направленных против латышей, и отказе обслуживать покупателей на латышском языке, сообщает агентство LETA.

В СГБ поясняют, что вечером 18 октября широкий резонанс в социальных сетях вызвала информация о случае, когда продавщица магазина Postcard.lv отказалась обслуживать покупателей на латышском языке и враждебно отзывалась о латышском народе. Согласно тому, что написала покупательница, продавщица говорила по-русски, вела себя агрессивно и указала, что это «русский магазин».

В ответ на эту информацию СГБ приступило к выяснению обстоятельств. Служба установила личность продавщицы и 19 октября провела с ней профилактические беседы, предупредив, что за действия, направленные на разжигание национальной розни или вражды, может быть применена уголовная ответственность.

Также сотрудники СГБ провели беседы с руководством как конкретного магазина, так и торгового центра, в котором магазин расположен. Руководство магазина и ТЦ заверили, что будут приняты внутренние меры для предотвращения подобных инцидентов.

Женщина написала в Facebook, что посетила магазин Postcard.lv в торговом центре "Mols" в Риге.

Магазин принадлежит ООО «5WAY». Информация на «Firmas.lv» показывает, что компания зарегистрирована в июне 2012 года. Ее уставный капитал составляет 2800 евро, а владельцами являются Екаб Гутманис (42%), Татьяна Шмуксте (8%) и Элина Омелинская (50%). В 2023 году оборот компании составил 8673 евро, а прибыль – 1373 евро.