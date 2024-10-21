В воскресенье в ДТП пострадали 12 человек

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 112 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в девяти авариях пострадали 12 человек, сообщает Государственная полиция.

За различные нарушения правил дорожного движения полиция составила 528 протоколов, в том числе 272 за превышение скорости.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения задержаны 12 водителей, а еще один водитель находился под воздействием наркотических веществ. Девять водителей находились в состоянии сильного опьянения и привлечены к уголовной ответственности.