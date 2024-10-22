Для русских надзирателей Америка — это воплощение зла, они за уничтожение США.

Французское агентство AFP опубликовало рассказ украинского военного из Харькова Игоря Шишко, который попал в российский плен и находился в тюрьме вместе с пожилым гражданином США Стивеном Хаббардом. В октябре Мосгорсуд приговорил 72-летнего Хаббарда к шести годам и десяти месяцам колонии по обвинении в наемничестве. По словам Шишко, американец в России подвергался пыткам, унижению и голодом и сейчас находится «между жизнью и смертью».

41-летний Игорь Шишко, бывший служащий Харьковского областного совета, с началом вторжения РФ в Украину вступивший в ряды территориальной обороны, провел в российском плену два года. Он был захвачен в мае 2022 года, а затем освобожден в результате обмена в конце мая 2024 года. Журналист AFP встречался с Шишко в августе в центре, где бывший военный проходил курс реабилитации после пыток и истязаний в российском плену. В ходе этого интервью украинец сообщил, что в тюрьме он сидел вместе с пожилым гражданином США. Позднее он дал агентству еще два интервью ( в сентябре и в октябре), в которых подробнее рассказал о пережитых пытках и о Стивене Хаббарде.

О деле Хаббарда стало известно только 27 сентября, когда пропагандистское агентство РИА Новости сообщило о начале суда над «72-летним американским наемником, завербованным в ВСУ» и обвиняемым в «вооруженном конфликте на стороне Украины». Хаббард, который также находился в Харьковской области на момент начала полномасштабного вторжения, был захвачен российской армией в апреле 2022 года в Изюме. По версии российского следствия, гражданин США проживал в Украине с 2014 года, а в феврале 2022 года вступил в территориальную оборону города Изюм и получал жалование не менее тысячи долларов.

7 октября Московский городской суд приговорил Хаббарда к шести годам и десяти месяцам колонии общего режима «после судебного процесса за закрытыми дверями, который был столь же удивительным, сколь и быстрым», отмечает AFP.

Хаббард стал первым гражданином США, осужденным в России за участие в боевых действиях на стороне Украины Американские власти заявили, что располагают лишь «ограниченной» информацией по делу своего гражданина из-за отказа Москвы от сотрудничества. Не ответила Москва и на запрос AFP, попросившего подтвердить факт совместного содержания под стражей Игоря Шишко и Стивена Хаббарда как минимум в двух российских пенитенциарных учреждениях.

В двух интервью, данных AFP в сентябре и октябре, Игорь Шишко подробно рассказал о своих отношениях со Стивеном Хаббардом и о пытках, через которые они прошли в российских тюрьмах – сначала в СИЗО в Новозыбкове Брянской области с сентября 2022 года по май 2023 года, а затем в исправительной колонии № 7 в поселке Пакино Владимирской области, где в течение некоторого времени они содержались в одной камере.

До сентября 2022 года Шишко был в СИЗО в Старом Осколе Белгородской области. Он считает, что там содержался и Хаббард, хотя они никогда не встречались.

Присутствие иностранца среди украинских военнопленных было необычным. «Было не очень понятно, что он там делал», — отмечает Игорь Шишко военнопленный в разговоре с журналистом агентства.

По его словам, всех без исключения пленных избивали, унижали и морили голодом. «Они постоянно били его, как и всех нас, — рассказал он. — Они били его палками, дубинками, ногами. Нападали на него с собаками (…) заставляли бегать, не кормили, заставляли ползать по коридорам».

Игорь Шишко добавляет: надзиратели в Новозыбкове «намеренно» били заключенных по гениталиям и заставляли их, включая Рона Хаббарда, «симулировать» сексуальные акты между собой, чтобы унизить их.

По словам Шишко, пожилой американец, с которым он с трудом общался на английском языке, рассказал ему, что его пытали электрошокером.

Пытки происходили во время допросов. У самого Шишко после них остались шрамы на руках и необходимость носить слуховой аппарат — от ударов бывший заключенный частично потерял слух.

Власти Украины в ответ на запрос AFP заявили, что у них нет никаких следов пребывания Стивена Хаббарда в рядах теробороны Изюма.

«Мы не нашли его в наших списках», — цитирует агентство слова Алексея Дмитрашковского, начальника отдела связи командования территориальных сил обороны Украины и пресс-секретаря командования украинских войск, контролирующих часть Курской области.

«Для наших надзирателей Америка — это воплощение зла»

По словам Игоря Шишко, пожилой мужчина был «просто гражданским лицом». «Вы видите старика в таком плохом состоянии, как вы можете видеть в нем солдата?», — отметил он.

Сам Хаббард рассказал Шишко, что российские военные задержали его возле КПП в Изюме. «Они поняли (…), что он американец, что у него при себе есть наличные», — поясняет Шишко.

Оказавшись в тюрьме, Хаббард подвергался жестокому обращению со стороны надзирателей, несмотря на свой преклонный возраст, именно потому, что он был американцем, уверен Игорь Шишко.

«Поймите, для наших надзирателей Америка — это воплощение зла. Они убеждены, что американцы должны быть уничтожены», — подчеркивает он.

В Пакино «условия были ужасные. Я не знал, что люди пухнут от голода. А потом мы все начали пухнуть, и появились различные гнилостные образования», — рассказывает он.

О пыточных условиях в ИК-7 в Пакино есть и другие свидетельства. В частности в августе «Репортеры без границ» опубликовали рассказ сокамерника украинского журналиста Дмитрия Хилюка. Он сообщил о лишении пищи, регулярных избиениях, принудительных сеансах пропаганды. Попавших в российскую тюрьму украинцев, как военных, так и гражданских, заставляли ходить голыми по тюремному двору посреди зимы, а во время проверок сотрудники колонии спускали на заключенных собак. Издание «Довод» отмечало, что в Пакино содержится бывший мэр Херсона Владимир Николаенко, а также иностранные граждане, захваченные в Украине, в том числе гражданин Грузии, защищавший «Азовсталь», Мамука Гацерелия.

Стивен Хаббард также подвергался жестокому обращению со стороны врача, прозванного за свою жестокость «Доктор Смерть».Чтобы «вылечить» чесотку, этот человек заставлял заключенных, в том числе и Стивена Хаббарда, находиться голыми в «холодных, сырых» помещениях в течение нескольких недель.

При этом Стивен Хаббард требовал связаться с его семьей, американскими или даже украинскими властями, рассказывает бывший военный. Он не понимал, почему США не могут «вытащить его оттуда», рассказал Игорь Шишко. Украинец утверждает, что слышал, как надзиратели, видя его состояние, беспокоились из-за скандала, который может быть вызван смертью американца в российской тюрьме.

По его словам, Хаббард не сможет долго «продержаться» физически и психически. Уже сейчас он находится «между жизнью и смертью», не сомневается Игорь Шишко.

Хаббард — один из десятка граждан США, находящихся в заключении в России

Как отмечает Русская служба BBC, Хаббард — один из десятка граждан США, находящихся в заключении в России, почти через два месяца после масштабного обмена заключенными 1 августа между Москвой и странами Запада, в результате которого были освобождены трое американцев и десятки других заключенных.

В день приговора Стивену Хаббарда, Центральный районный суд Воронежа приговорил гражданина США Роберта Гилмана к семи годам и одному месяцу колонии строгого режима по совокупности преступлений. В октябре 2022 года он был осужден за нападение на сотрудника российской полиции, а два года спустя — по делу о нападении на сотрудников колонии и следователя, сообщили в региональной прокуратуре.