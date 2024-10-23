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NEPLP заблокировал еще 17 сайтов с российской пропагандой 2

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.10.2024
BB.LV
NEPLP заблокировал еще 17 сайтов с российской пропагандой
ФОТО: Thought Co

Национальный совет электронных СМИ (NEPLP) закрыл доступ к 17 российским пропагандистским порталам, говорится в сообщении официального издания "Латвияс Вестнесис", пишет ЛЕТА.

Закрыт доступ к сайту "topcor.ru", который распространяет искаженную и ложную информацию о событиях в мире, в том числе о войне на Украине, оправдывая вторжение России в Украину и присоединение части Украины к России, а также публикует информацию, направленую против независимости, суверенитета и территориальной целостности Латвии.

Также закрыт доступ к сайту «russkie.org», который распространяет искаженную и тенденциозную информацию о событиях в России и мире, подчеркивая, например, «особую» роль России и русского языка. Он также размещает российскую пропагандистскую информацию о событиях в России и мире, отражает предвзятые и односторонние события на Украине, оправдывает агрессию России, поясняет NEPLP.

Отныне в Латвии не будут доступны сайты «Яшкинскийрайон.рф», «dagpravda.ru», «otr-online.ru», «sevkavportal.ru», «nur-05.ru», «nikatv.ru», «informugra.ru» ", "edinstvo-news.ru", "gubtrk.ru" и "епохагероев.рф".

Также был запрещен доступ к сайтам «overclockers.ru», «grozny.tv», «yakutia-daily.ru», «riamo.ru» и «героиспецоперации.рф».

Вышеупомянутые сайты, среди прочего, распространяют искаженную и ложную информацию о событиях в мире, в том числе о войне на Украине, оправдывая вторжение России в Украину и поддерживая присоединение частей Украины к России, подчеркивает NEPLP.

По всем этим веб-сайтам совет получил письмо от другого компетентного государственного органа, в котором указано такое содержание.

После проведения проверок совет принял решение ограничить доступ к этим веб-сайтам, запретив доступ к их доменным именам или адресам интернет-протокола, а также к их дублирующим зеркальным страницам.

Согласно решениям NEPLP, коммерсанты, предоставляющие услуги доступа в интернет, должны немедленно запретить доступ к веб-сайтам и их доменным именам, направляя своих пользователей к информационному сообщению «nelegalssaturs.lv».

#пропаганда #neplp
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Комментарии (2)

  • JJ
    Jan Jans
    23-го октября

    посмотрим. посмотрим

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    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    23-го октября

    Спасибо за очередную рекламу. До этой статьи никогда про такие сайты не знал.

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