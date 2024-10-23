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Под Мадоной поймали мертвецки пьяного водителя-лихача 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.10.2024
LETA
Под Мадоной поймали мертвецки пьяного водителя-лихача

В Видземе агрессивный водитель сел за руль транспортного средства в состоянии опьянения, соответствующем 3,95 промилле, сообщили в Государственной полиции.

Во вторник в 13:17 поступила информация о замеченном в Яункалснаве Калснавской волости Мадонского края водителе, который на транспортном средстве "Toyota" проявлял агрессию при участии в дорожном движении, угрожая его безопасности.

При проверке указанной информации автомобиль был остановлен на участке дороги Плявиняс-Мадона-Гулбене. Было установлено, что водитель автомобиля находится в состоянии алкогольного опьянения - концентрация алкоголя в его выдохе составила 3,95 промилле. По факту случившегося начат уголовный процесс.

Сколько же надо выпить, чтобы повысить концентрацию алкоголя в крови до 3,95 промилле?

Согласно таблицам наркологов мужчина ростом 180 см и весом 80 кг в течение часа должен употребить 0,9 литра водки. И только тогда прибор полицейского покажет требуемый уровень.

#пьяная езда
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    23-го октября

    Что значит проявлял агрессию, матом ругался, когда ехал? А тут доблестные полицейские на страже.

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