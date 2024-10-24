Певицу Глюкозу оштрафовали за употребление наркотиков. На Наталью Чистякову - Ионову обратили внимание сотрудники полиции аэропорта Шереметьево. Они предположили, что женщина находилась в состоянии наркотического опьянения. Проходить медицинское освидетельствование певица отказалась. На Наталью был составлен протокол по административной статье. Артистку признали виновной и оштрафовали на 5000 рублей.

«Она, вероятно, нигде не лечилась, дома пересидела ситуацию. Запустили утку, что Глюкоза лечится, хотя на самом деле человек очень активно перевел стрелки на смерть бабушки, что антидепрессанты не те ей выписали. Поэтому история повторяется, никаких последствий. Да, это определенные репутационные потери», — сказал врач-нарколог Василий Шуров.

Шуров сравнил ситуацию Глюкозы с положением другой российской певицы — Maksim.

«Никто там не лечился. И заболевание прогрессирует, когда человек позволяет себе на концерт выйти в состоянии интоксикации, появиться в общественном месте. Так что будем ждать новых эксцессов и историй», — добавил врач-нарколог.

Telegram-канал Shot со ссылкой на подругу исполнительницы сообщал, что последнее время Глюкоза переживала сильную депрессию из-за смерти бабушки.