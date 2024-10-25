Последний раз воинов-гомосексуалистов сажали в тюрьму менее 30 лет назад.

Бывшие британские военные, которые подверглись репрессиям в те годы, когда в гражданской жизни гомосексуальность уже перестала быть преступлением, а в армии — еще нет, потребовали от правительства увеличить назначенную им денежную компенсацию.

С этим требованием к премьер-министру обратились несколько благотворительных организаций, помогающих ветеранам.

Правительство в прошлом году принесло извинения ветеранам-жертвам преследований за гомосексуальность и выделило на компенсации им 50 миллионов фунтов. Однако потенциальных получателей этой компенсации — около 4000, и, таким образом, на каждого приходится примерно 12500 фунтов.

Это — небольшая для Британии сумма, особенно если учесть, что для многих ветеранов эти деньги должны стать компенсацией за годы без военной пенсии, без работы или даже в тюрьме.

«Эта сумма неадекватна и неприемлемо мала и не приносит чувства восстановленной справедливости, которой заслуживают эти ветераны», — говорится в письме премьер-министру.

Министерство обороны Великобритании обещает обнародовать подробности относительно выплаты компенсаций до конца этого года, а глава правительственного Бюро по делам ветеранов недавно объявил, что выплаты начнутся в январе.

В гражданской жизни в Великобритании уголовное наказание за однополый секс было отменено в 1967 году, но запрет на службу представителей ЛГБТ в вооруженных силах по закону оставался в силе еще целых 33 года.

Заподозренных даже не в сексе, а просто в гомосексуальности наказывали, изгоняли с позором со службы, часто судили военным трибуналом и даже отправляли в тюрьму — это случалось еще даже в 1995 году.

Запрет отменили только в 2000 году, после того как Европейский суд по правам человека принял соответствующее решение по жалобе четырех бывших британских военнослужащих.

В 2022–2023 году лорд Этертон, первый в Британии судья — открытый гей, провел официальное независимое расследование репрессий за гомосексуальность в армии и выслушал 1145 ветеранов, жертв этих репрессий.

После публикации отчета лорда Этертона премьер-министр Риши Сунак, выступая в парламенте, принес извинения жертвам и заявил, что этот запрет был «ужасным провалом» британского государства.

Лорд Этертон в своем докладе дал более 40 рекомендаций властям, и денежная компенсация была одной из них.

Министерство обороны заверяет, что уже выполнило большинство из рекомендаций — более 30. Оно, например, вернуло изгнанным из армии военнослужащим медали и почетные береты, положенные ветеранам.

Работа над остальными рекомендациями, в том числе, например, над проблемой военных пенсий, продолжается.

Организации, помогающие ветеранам, поторапливают правительство: они напоминают, что многие из их подопечных — уже старики, и могут не дождаться компенсации.

«Пора правительству поступить правильно», — говорит Крейг Джонс из организации Fighting with Pride.

Министерство обороны заверяет, что сделает все, что в его силах, чтобы этот вопрос был вовремя рассмотрен парламентом.