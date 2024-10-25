Подлинное авторство текста проверить невозможно.

Автобиография Алексея Навального, над которой он продолжал работать вплоть до дня своей смерти, одновременно вышла в 36 странах. Крупнейшие мировые СМИ публикуют рецензии на мемуары политика.

По всему миру вышла автобиография Навального «Патриот». Ее текст переведен на 26 языков. «Финальное послание Алексея Навального миру», — так американское издательство Alfred A. Knopf, Inc. объявило о поступлении книги в продажу.

Только в США первоначальный тираж составил полмиллиона экземпляров.

«Если меня все-таки грохнут, то это будет память обо мне», — эту фразу политика цитировали многие рецензенты в западной и русскоязычной прессе, подчеркивая пророческую природу заключительного текста Алексея Навального.

Журналист Михаил Зыгарь, одним из первых прочитавший автобиографию в виде рукописи в печатном наборе, предоставленном ему Юлией Навальной, поделился впечатлениями в американском журнале Vanity Fair и в интернет-издании Meduza.

Зыгарь назвал произведение «Евангелием, в котором он (Алексей Навальный) предвидел свою смерть». Зыгарь отмечает, что для его создания не понадобились Лука, Марк, Матфей и Иоанн, так как в этом случае Евангелие пишет «сам мессия». Журналист подчеркнул узнаваемый с первых слов стиль политика, а также контраст между первой частью книги, написанной в Германии, где Навальный восстанавливался после отравления «Новичком», и второй частью, созданной уже в тюрьме.

Издание The New York Times отметило, что книге не присущ морализм, в ней также отсутствуют «праведные обличительные речи», которых «можно было бы ожидать от работы антикоррупционного активиста и политического заключенного».

В публикации говорится, что на страницах книги проявляются «фундаментальная порядочность (Навального), его ироничное чувство юмора и его (в основном) жизнерадостный стоицизм» в сложившихся обстоятельствах. В качестве примера приводится шутка Навального о модной медитативной практике випассана: «Они платят за то, чтобы их заперли в какой-то комнате, где они будут две недели молчать, скудно питаться и не иметь связи с миром. Только медитировать и размышлять. А у меня это бесплатно. Завидуйте».

Издание The Washington Post назвало автобиографию «призывом продолжать сопротивление Путину».

В рецензии говорится, чем Навальный отличается от советских диссидентов: «Он восхищался советскими диссидентами, но его целью было не стать изгоем и не оказаться на обочине общественной жизни. Он стремился объединить соотечественников и разжечь в них стремление к более честному обществу и системе, чтобы им нельзя было в этом отказать».

Агентство The Associated Press указало, что «Патриот» имеет характеристики, присущие «другим тюремным дневникам или таким произведениям классической русской литературы, как “Один день Ивана Денисовича” Александра Солженицына». При этом в тексте Навального можно встретить отсылки как к «французской литературе XIX века, так и к Билли Айлиш», отмечает AP.

Выход книги отметили рецензиями многие международные СМИ, в том числе Die Welt, France 24 и Al Jazeera.

Британская газета The Guardian противопоставила текст финального послания Навального риторике его критиков: «Критики считают Навального тайным националистом. Однако в книге “Патриот” он призывает Россию вывести войска, уважать границы Украины 1991 года и выплачивать компенсацию».