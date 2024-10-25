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Посмертные мемуары арестанта Навального требуют вывода войск РФ и выплаты репараций Украине 2

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.10.2024
BB.LV
Правообладателем бестселлера является вдова заключенного Юлия.

Правообладателем бестселлера является вдова заключенного Юлия.

Подлинное авторство текста проверить невозможно.

Автобиография Алексея Навального, над которой он продолжал работать вплоть до дня своей смерти, одновременно вышла в 36 странах. Крупнейшие мировые СМИ публикуют рецензии на мемуары политика.

По всему миру вышла автобиография Навального «Патриот». Ее текст переведен на 26 языков. «Финальное послание Алексея Навального миру», — так американское издательство Alfred A. Knopf, Inc. объявило о поступлении книги в продажу.

Только в США первоначальный тираж составил полмиллиона экземпляров.

«Если меня все-таки грохнут, то это будет память обо мне», — эту фразу политика цитировали многие рецензенты в западной и русскоязычной прессе, подчеркивая пророческую природу заключительного текста Алексея Навального.

Журналист Михаил Зыгарь, одним из первых прочитавший автобиографию в виде рукописи в печатном наборе, предоставленном ему Юлией Навальной, поделился впечатлениями в американском журнале Vanity Fair и в интернет-издании Meduza.

Зыгарь назвал произведение «Евангелием, в котором он (Алексей Навальный) предвидел свою смерть». Зыгарь отмечает, что для его создания не понадобились Лука, Марк, Матфей и Иоанн, так как в этом случае Евангелие пишет «сам мессия». Журналист подчеркнул узнаваемый с первых слов стиль политика, а также контраст между первой частью книги, написанной в Германии, где Навальный восстанавливался после отравления «Новичком», и второй частью, созданной уже в тюрьме.

Издание The New York Times отметило, что книге не присущ морализм, в ней также отсутствуют «праведные обличительные речи», которых «можно было бы ожидать от работы антикоррупционного активиста и политического заключенного».

В публикации говорится, что на страницах книги проявляются «фундаментальная порядочность (Навального), его ироничное чувство юмора и его (в основном) жизнерадостный стоицизм» в сложившихся обстоятельствах. В качестве примера приводится шутка Навального о модной медитативной практике випассана: «Они платят за то, чтобы их заперли в какой-то комнате, где они будут две недели молчать, скудно питаться и не иметь связи с миром. Только медитировать и размышлять. А у меня это бесплатно. Завидуйте».

Издание The Washington Post назвало автобиографию «призывом продолжать сопротивление Путину».

В рецензии говорится, чем Навальный отличается от советских диссидентов: «Он восхищался советскими диссидентами, но его целью было не стать изгоем и не оказаться на обочине общественной жизни. Он стремился объединить соотечественников и разжечь в них стремление к более честному обществу и системе, чтобы им нельзя было в этом отказать».

Агентство The Associated Press указало, что «Патриот» имеет характеристики, присущие «другим тюремным дневникам или таким произведениям классической русской литературы, как “Один день Ивана Денисовича” Александра Солженицына». При этом в тексте Навального можно встретить отсылки как к «французской литературе XIX века, так и к Билли Айлиш», отмечает AP.

Выход книги отметили рецензиями многие международные СМИ, в том числе Die Welt, France 24 и Al Jazeera.

Британская газета The Guardian противопоставила текст финального послания Навального риторике его критиков: «Критики считают Навального тайным националистом. Однако в книге “Патриот” он призывает Россию вывести войска, уважать границы Украины 1991 года и выплачивать компенсацию».

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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    25-го октября

    Госпадее...🙄 И этого сюда питащили. И так в русегменте тви продыху нет от взаимного срачья навальноты и кацевских в перемешку с прославлением этого "шедевра".🤮

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  • ФФ
    Федул Федулов
    25-го октября

    Для Зигаря, наверное, он мессия...

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