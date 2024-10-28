За минувшие сутки на дорогах Латвии произошло много ДТП

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 82 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), пострадавших в авариях не было, сообщили в Государственной полиции.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения в воскресенье были задержаны шесть водителей, в том числе у четырех концентрация алкоголя превышала 1,5 промилле, поэтому они привлечены к уголовной ответственности.

В целом за прошедшие сутки составлено 422 протокола за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе 231 - за превышение скорости.