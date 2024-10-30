Амфетамин на миллион евро. Серьезная полицейская операция в Огрском крае

Государственная полиция обнаружила в Огрском крае производство синтетических наркотиков и изъяла не менее 53 кг амфетамина стоимостью более 1 млн евро, а также оборудование и химические вещества, необходимые для производства наркотиков, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Госполиции Зане Васкане.

В октябре была проведена крупная операция, в ходе которой по подозрению в обороте наркотиков были задержаны три человека - мужчины 1997 и 1987 года рождения.

Операцию провело бюро криминальной полиции Видземского регионального управления Госполиции в сотрудничестве с 5-м тактическим отделом батальона специального назначения, кинологами и представителями таможенного управления Службы государственных доходов.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 253.1 Уголовного закона - незаконное хранение наркотических веществ в крупном размере с целью сбыта. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до 15 лет с конфискацией имущества или без нее и пробационным надзором до трех лет.

Как сообщалось, в начале октября в Алуксненском крае было ликвидировано крупнейшее в истории Латвии производство наркотиков и задержаны восемь членов международной преступной группы. В ходе операции было найдено наркотической продукции на сумму не менее 400 млн евро.