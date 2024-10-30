Не помогли и положительные характеристики с места исправительных работ.

Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего начальника одного из управлений Главного управления связи Министерства обороны РФ, генерал-майора Александра Оглоблина. Он обвиняется в получении взятки в размере 10 миллионов рублей (100 тысяч евро).

Как сообщается со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ, дело расследует Главное военное следственное управление СКР. Оно возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Санкция по этой статье предусматривает штраф в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей или лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. По ходатайству следствия 235-й гарнизонный военный суд отправил Оглоблина под арест.

По версии следствия, в 2016 - 2021 годах Оглоблин, который тогда занимал пост начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных сил РФ, получил от представителей компании «Пермский телефонный завод «Телта» взятку в размере более 10 миллионов рублей. В такую сумму генерал оценил оказываемое им «общее покровительство» при исполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России.

В феврале 2022 года суд приговорил Оглоблина к четырем с половиной годам заключения за хищение 1,6 миллиарда рублей. Он был признан виновным в причастности к хищению денег, выделенных для государственных контрактов на закупку цифрового телекоммуникационного оборудования для армии.

«Я искренне раскаиваюсь в своих противоправных деяниях. Мне горько и стыдно за то, что я бросил тень на офицеров связи Минобороны и своими действиями, по сути, перечеркнул все, что делал в течение 32 лет службы в Вооруженных силах», — начал он.

Подсудимый отметил, что в 2014-2018 годах дважды подавал рапорт на увольнение, но его начальник — заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил РФ, бывший начальник Главного управления связи Минобороны, генерал-полковник Халил Арсланов — ему отказывал. Против него Оглоблин ранее дал показания о совершаемых хищениях в рамках заключенного со следствием досудебного соглашения о сотрудничестве.

Подсудимый заметил, что именно благодаря его показаниям в отношении Халила Арсланова и Павла Кутахова (экс-начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления) было возбуждено уголовное дело.

«Сожалею о том, что не хватило смелости отказать в совершении противоправных действий моему непосредственному командиру», — сказал тогда подсудимый.

Оглоблин рассказал, что отсидел год в СИЗО, а выйдя на волю, в возрасте 55 лет устроился на новую работу. «Я почти год тружусь в месте, где меня ценят и отмечают в лучшую сторону», — сказал он, пообещав переводить часть средств из зарплаты на погашение ущерба. Ранее офицер уже перечислил добровольно военному ведомству 2 миллиона рублей (20 000 евро).

В марте 2024 года реальный срок в колонии генералу заменили на исправительные работы благодаря показаниям по делу заместителя начальника Генерального штаба российских Вооруженных сил Вадима Шамарина. В августе это решение было отменено кассационной инстанцией.