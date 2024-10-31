Полиция просит помощи в поиске возможного разжигателя национальной ненависти

Государственная полиция просит общественность помочь в розыске мужчины, который предположительно совершал действия, направленные на разжигание национальной ненависти и розни, сообщили в полиции.
Указанное лицо, вероятно, совершило свои действия на остановке общественного транспорта в Риге, на бульваре Райниса.
Полиция просит внимательно посмотреть на мужчину на фотографии и видео и отозваться, если у вас есть информация о его возможном местоположении, позвонив по телефону 67219782 или 110.
15. augustā VP uzsāka kriminālprocesu par to, ka persona sabiedriskā transporta pieturā Rīgā, iespējams, veica darbības, kas vērstas uz nacionālā naida un nesaticības izraisīšanu. Aicinām atsaukties ikvienu, kurš atpazīst attēlos un video redzamo vīrieti, zvanot 67219782 vai 110! pic.twitter.com/ySnQCLPbBq— Valsts policija (@Valsts_policija) October 31, 2024
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