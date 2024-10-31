Полиция просит помощи в поиске возможного разжигателя национальной ненависти

Государственная полиция просит общественность помочь в розыске мужчины, который предположительно совершал действия, направленные на разжигание национальной ненависти и розни, сообщили в полиции.

Указанное лицо, вероятно, совершило свои действия на остановке общественного транспорта в Риге, на бульваре Райниса.

Полиция просит внимательно посмотреть на мужчину на фотографии и видео и отозваться, если у вас есть информация о его возможном местоположении, позвонив по телефону 67219782 или 110.