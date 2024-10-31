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Рижскому таксисту вынесен суровый приговор за шпионаж в пользу РФ 3

ЧП и криминал
Дата публикации: 31.10.2024
LETA
Рижскому таксисту вынесен суровый приговор за шпионаж в пользу РФ
ФОТО: LETA

Рижский городской суд сегодня признал таксиста Сергея Сидорова виновным в шпионаже в пользу России, наказав его лишением свободы на семь лет и пробационным надзором на два года.

Сидоров, движимый идеологическими мотивами, согласился собирать информацию, зная, что она будет передана российским службам, говорится в обвинительном заключении.

В первый раз, 4 января 2023 года, Сидоров снял на камеру, проезжая на автомобиле мимо посольства России, и отправил видео в Telegram, общаясь с лицом, не указанным в обвинительном заключении, на котором видно, что рядом с посольством в это время находился оперативный транспорт и две пожарные машины.

10 марта Сидоров отправил этому же человеку информацию о том, что в тот день в Риге была большая активность военнослужащих, «что все из дома ехали на базы и не на одну конкретную базу, а на все». Сам Сидоров также якобы вез военнослужащих на две базы.

26 апреля Сидоров отправил сообщение другому лицу о том, что в порт Риги зашел военный корабль, который находится у закрытого причала и осуществляется его разгрузка. Местоположение Сидоров также отправил в мобильном приложении «Waze».

Сидорова также обвиняют в разжигании национальной и межнациональной розни за то, что он написал в интернете, что латыши — фашисты, а подсвеченный в цветах украинского флага памятник Свободы он описал с помощью эмодзи с рвотой. Он также публиковал другие ненавистнические посты в Интернете.

Таксист перед первым заседанием заявил, что не считает себя шпионом, потому что не передавал ничего «шпионского», например, информацию о военных базах. Сидоров утверждал, что просто переписывался с Викторией Матуле, которая в настоящее время, скорее всего, находится в России.

Служба государственной безопасности (СГБ) задержала мужчину 15 августа 2023 года. В доме таксиста было обнаружено несколько носителей информации, а также символы, подтверждающие его идеологические убеждения, такие как флаги России и СССР.

#шпионаж
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Григорий Антонов
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Комментарии (3)

  • Д
    Дед
    31-го октября

    Фашизм, капитализм, социализм, коммунизм это политическая, социальная и экономическая философия и идеология и она не может быть приступна. То есть, человеку вести себя, как фашист не стыдно, а называться фашистом уже оскорбление?

    7
    1
  • JB
    Janis Berzin
    Дед
    31-го октября

    Нацизм, частный случай фашизма, не был осужден на Нюрнбергском судебном процессе и признан преступным?

    2
    1
  • JB
    Janis Berzin
    31-го октября

    Какой ущерб был нанесён в результате деятельности?

    19
    1

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