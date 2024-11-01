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Ночью в Латгале остановили микроавтобус с 13 нелегалами 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.11.2024
BB.LV
Ночью в Латгале остановили микроавтобус с 13 нелегалами
ФОТО: LETA

Вчера вечером в Шкаунесской волости Краславского края был остановлен поддельный микроавтобус Госпогранслужбы, в котором находились 13 нелегалов, сообщили агентству LETA в Министерстве внутренних дел.

Ранее в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил, что в остановленном автомобиле находились два перевозчика - водитель и пассажир. Никто из них не является гражданином Латвии.

Он пояснил, что подобные случаи свидетельствуют о работе обширной сети по контрабанде нелегальных мигрантов, которая наблюдается с незапамятных времен и представляет собой нелегальный бизнес стоимостью в миллиарды долларов. "Если взять случай Айзкраукле, то если бы этим лицам удалось реализовать свое намерение, для них это был бы очень большой доход. Поэтому они явно готовы пойти на риск", - заключил Козловскис.

Политик отметил, что латвийские пограничники работают в этой сфере неустанно и профессионально, что подтверждают и регулярные случаи задержаний. Нелегальный бизнес по перевозке мигрантов имеет международный масштаб, однако нельзя исключать причастность к нему жителей Латвии.

Козловскис сообщил, что ситуация с нелегальными переходами границы носит волнообразный характер - бывают дни, когда на границе все спокойно, а есть дни, когда задерживается большое количество нарушителей границы. В этом году в Латвии уже задержано более 5000 нелегалов, пересекающих границу.

Уже сообщалось, что 8 октября пограничники заметили десятки нелегальных мигрантов из Беларуси, а также их перевозчиков и после длительной операции с преследованием и перестрелкой задержали их. Тогда для перевозки мигрантов использовался микроавтобус с поддельным трафаретом и маяками Госполиции, а также поддельными госномерами, как у настоящей полицейской машины.

#мигранты #восточная граница
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Комментарии (1)

  • РЖ
    Реджи Жилкин
    1-го ноября

    В прошлом году вышел польский художественный фильм «Зеленая граница». Рекомендую.

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