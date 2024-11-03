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Русские чекисты убили гражданина США, записавшегося в ВСУ 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.11.2024
BB.LV
Сослуживцы запомнят мистера Навроцки как отличного парня.

Сослуживцы запомнят мистера Навроцки как отличного парня.

Американцы пока не комментируют трагическую гибель своего соотечественника.

В Брянской области погиб 41-летний американец Кори Джон Навроцки, отставной военный элитного подразделения США. Об этом сообщает базирущееся в Риге интернет-издание The Insider. ФСБ России сообщила о ликвидации диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась прорваться через границу Брянской области. Были убиты четыре члена группы, а на теле одного из них была татуировка, указывающая на десантное подразделение США.

Навроцки в апреле 2001 года поступил на службу в Корпус морской пехоты США и прошел подготовку в рекрутском депо Корпуса морской пехоты на Пэррис-Айленде. С июня 2011 года он служил сержантом артиллерии в гвардейской роте в казармах морской пехоты в Вашингтоне. Также, по данным СМИ, Навроцки служил в 3-й легкой бронетанковой разведывательной роте «Блэкфут».

Как отмечает «Вот Так», у военного была татуировка с ангелом и подписью Ranger. Она отсылает к элитному 75-му парашютно-десантному разведывательному полку Сухопутных войск США (также известен как «Рейнджеры»). В Twitter появилось видео, на котором показаны тела погибших военных, тело Навроцки опознал его знакомый Ник Смит. На теле действительно видна татуировка в виде нарукавной нашивки-ленты 75-го полка рейнджеров, выяснил The Insider.

За время службы в морской пехоте сержант получил Бронзовую звезду с нашивкой за доблесть, а также два «Пурпурных сердца». Кроме того, Навроцки получил военно-морскую медаль за заслуги с нашивкой за доблесть и две боевые ленты, говорится на официальном сайте Корпуса морской пехоты.

Z-каналы опубликовали снимок военного билета с данными Навроцки, судя по фото, документ он получил 4 сентября 2024 года. При этом Telegram-канал «Два майора» уточняет, что ранее он воевал в составе ВСУ по другому документу. Опубликованный документ подписан ФИО Антона Колчанова — так зовут начальника Подольского комиссариата города Киева. Печать этого комиссариата также видна на опубликованном фото.

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По данным канала «Два майора», Навроцки служил в в/ч А3449 ВСУ, это Центр специальных мероприятий Главного управления разведки «Иностранный легион» (информация не подтверждена). Ранее воинскую часть в июне 2023 года упоминало российское пропагандистское издание Life, по данным которого в/ч А3449 якобы занималась снабжением боеприпасами российских диверсантов и бомбовыми ударами по объектам российской энергетики. Также Life утверждает, что в/ч занималась доставкой «грязных бомб» на территорию России по заданию ГУР. Подтверждения этой информации с тех пор не было.

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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    3-го ноября

    "занималась снабжением боеприпасами российских диверсантов" - украинское ГУР снабжало российских диверсантов? Кстати, ЧК упразднили 102 года назад.

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