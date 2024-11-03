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За сутки на дорогах Латвии задержано много пьяных автоводителей 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.11.2024
BB.LV
За сутки на дорогах Латвии задержано много пьяных автоводителей
ФОТО: LETA

В субботу в Латвии в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 17 человек, сообщили в Государственной полиции.

За минувшие сутки в автоавариях пострадали семь пешеходов, все в Рижском регионе.

Всего за сутки в Латвии было зарегистрировано 123 дорожно-транспортных происшествия.

За сутки на дорогах Латвии задержано 17 водителей в состоянии алкогольного опьянения, начато 10 уголовных процессов.

Задержано также 216 нарушителей скоростного режима, оформлено 425 протоколов за нарушения правил дорожного движения.

#дтп #пьяная езда
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    3-го ноября

    А для чего вы ловите этих пьяных водителей, для чего ловите превышающих скорость, если аварии не из них, пытаетесь штрафов насобирать?

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