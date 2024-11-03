За сутки на дорогах Латвии задержано много пьяных автоводителей

В субботу в Латвии в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 17 человек, сообщили в Государственной полиции.
За минувшие сутки в автоавариях пострадали семь пешеходов, все в Рижском регионе.
Всего за сутки в Латвии было зарегистрировано 123 дорожно-транспортных происшествия.
За сутки на дорогах Латвии задержано 17 водителей в состоянии алкогольного опьянения, начато 10 уголовных процессов.
Задержано также 216 нарушителей скоростного режима, оформлено 425 протоколов за нарушения правил дорожного движения.
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