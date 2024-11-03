Зарплата от 2220 евро в месяц. «Pasažieru vilciens» ищет сотрудников

AS "Pasažieru vilciens" (PV) ищет машинистов для эксплуатации новых электропоездов, сообщается на сайте PV.

PV сообщает, что в обязанности машиниста входит обеспечение пассажирских перевозок при эксплуатации тяговых транспортных средств, забота о соблюдении режима труда и среды, а также участие в обучении и приобретении технических знаний для обеспечения эксплуатации новых электропоездов.

Заработная плата с ежемесячными премиями машинисту обещана от 2220 евро до вычета налогов.

Претенденты на должность обязаны иметь соответствующее образовательное образование - техник по ремонту локомотивов третьего уровня профессиональной квалификации, удостоверение тягового транспортного средства, а также соответствующий опыт работы.

Претенденты могут подать заявки до 1 декабря текущего года.