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Зарплата от 2220 евро в месяц. «Pasažieru vilciens» ищет сотрудников 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.11.2024
BB.LV
Зарплата от 2220 евро в месяц. «Pasažieru vilciens» ищет сотрудников

AS "Pasažieru vilciens" (PV) ищет машинистов для эксплуатации новых электропоездов, сообщается на сайте PV.

PV сообщает, что в обязанности машиниста входит обеспечение пассажирских перевозок при эксплуатации тяговых транспортных средств, забота о соблюдении режима труда и среды, а также участие в обучении и приобретении технических знаний для обеспечения эксплуатации новых электропоездов.

Заработная плата с ежемесячными премиями машинисту обещана от 2220 евро до вычета налогов.

Претенденты на должность обязаны иметь соответствующее образовательное образование - техник по ремонту локомотивов третьего уровня профессиональной квалификации, удостоверение тягового транспортного средства, а также соответствующий опыт работы.

Претенденты могут подать заявки до 1 декабря текущего года.

#железная дорога #работа
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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    3-го ноября

    Грузовые перевозки LDZ закрыли -транзит не нужен. Из уволенных машинистов LDZ Cargo, желающих не нашлось и PV тратить деньги на объявления на новостных ресурсах?

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