В понедельник в результате столкновения двух автомобилей в Трикатской волости Валмиерского края пострадали шесть человек, сообщает Государственная полиция.

Столкновение произошло между автомобилями "Volkswagen" и "Audi". Все пострадавшие были доставлены в больницу.

За прошедшие сутки зарегистрировано 186 дорожно-транспортных происшествий, в результате аварий 23 человека получили травмы, а один человек погиб в результате столкновения автомобилей на Лиепайском шоссе возле Блидене.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 409 протоколов, в том числе 161 за превышение скорости и четыре за агрессивное вождение.

За вождение в состоянии опьянения начаты один административный и восемь уголовных процессов.