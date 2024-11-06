Полиция завершила расследование сексуального насилия, совершенного в Гробине с целью удовлетворения своего сексуального влечения путем физического контакта с телом жертвы, уголовное дело передано в прокуратуру для возбуждения уголовного дела, передает Degpunkta.

16 февраля этого года в Государственную полицию поступило сообщение о том, что 14 февраля в Южно-Курземском крае в Гробине на автобусной остановке мужчина совершил сексуальное насилие, прикоснувшись рукой к несовершеннолетней в области гениталий, после чего он ушел.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело. В понедельник, 19 февраля, в Госполицию поступила информация о том, что мужчина преследовал и ударил взрослую женщину по ягодицам, после чего был арестован. С тех пор подозреваемый находился в месте временного содержания Госполиции. 21 февраля сотрудники следственного отдела Южно-Курземского участка Курземского регионального управления государственной полиции обратились в суд с просьбой применить к мужчине меру пресечения - арест, который вступил в силу.

Мужчина ранее привлекался за совершение уголовных правонарушений, направленных против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Мужчина совершил это преступление в Гробине через восемь дней после выхода из тюрьмы.

Согласно Уголовному закону, действия сексуального характера с целью удовлетворения своего полового влечения путем физического контакта с телом потерпевшего, если они совершены с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.