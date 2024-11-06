Авторы инициативы хотят добиться разработки механизма лишения гражданства лиц, которые своими действиями нарушили обещание лояльности Латвии и ее народу. Инициатива предусматривает введение механизма, согласно которому осужденные граждане Латвии, имеющие двойное гражданство, будут лишены латвийского гражданства с сохранением второго гражданства.

В то же время, лица, натурализованные со статусом негражданина, будут восстановлены в статус негражданина после лишения их гражданства.

"Граждане с двойным гражданством имеют второе гражданство. Пусть эти люди будут лояльны к той другой стране, если они не могут быть лояльны к Латвии", - говорят авторы коллективного обращения.

Инициатива предусматривает лишение гражданства граждан Латвии, осужденных за тяжкие преступления против государства, в том числе за шпионаж, терроризм, боевые действия в рядах России или других террористических организаций, а также преступления против человечности. Такое решение применяется в Литве, которая распространила механизм лишения гражданства на тех, кто активно участвует в российских военных действиях, подчеркивают авторы инициативы.

Авторы инициативы заявляют, что ее целью является укрепление национальной безопасности и солидарности в период, когда уровень военных и информационных угроз в странах Балтии только возрастает.