Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Собирают подписи за лишение осужденных гражданства Латвии 3 1236

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.11.2024
BB.LV
Изображение к статье: Собирают подписи за лишение осужденных гражданства Латвии

Портал общественных инициатив «ManaBalss.lv» собирает подписи под инициативу, призывающую к лишению латвийского гражданства осужденных с двойным гражданством, пишет ЛЕТА.

Авторы инициативы хотят добиться разработки механизма лишения гражданства лиц, которые своими действиями нарушили обещание лояльности Латвии и ее народу. Инициатива предусматривает введение механизма, согласно которому осужденные граждане Латвии, имеющие двойное гражданство, будут лишены латвийского гражданства с сохранением второго гражданства.

В то же время, лица, натурализованные со статусом негражданина, будут восстановлены в статус негражданина после лишения их гражданства.

"Граждане с двойным гражданством имеют второе гражданство. Пусть эти люди будут лояльны к той другой стране, если они не могут быть лояльны к Латвии", - говорят авторы коллективного обращения.

Инициатива предусматривает лишение гражданства граждан Латвии, осужденных за тяжкие преступления против государства, в том числе за шпионаж, терроризм, боевые действия в рядах России или других террористических организаций, а также преступления против человечности. Такое решение применяется в Литве, которая распространила механизм лишения гражданства на тех, кто активно участвует в российских военных действиях, подчеркивают авторы инициативы.

Авторы инициативы заявляют, что ее целью является укрепление национальной безопасности и солидарности в период, когда уровень военных и информационных угроз в странах Балтии только возрастает.

×
Читайте нас также:
#лишение гражданства
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
0
0
5
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Электронный браслет
Изображение к статье: Машина перевозчика мигрантов
Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео