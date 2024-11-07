Латвия становится крупнейшим нелегальным рынком поддельных сигарет

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.11.2024
BB.LV
Изображение к статье: Латвия становится крупнейшим нелегальным рынком поддельных сигарет

Ассоциация традиционных и бездымных табачных изделий обратилась в комиссию Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции с призывом оценить быстрый рост нелегального табачного рынка, уделив особое внимание распространению поддельных сигарет.

Ассоциация серьезно обеспокоена повсеместным распространением поддельных сигарет, что представляет угрозу общественной безопасности и наносит ущерб экономике Латвии, значительно сокращая налоговые поступления. Быстрое повышение акциза в 2024 году способствовало увеличению объемов контрабанды.

Исследовательское агентство Nielsen провело исследование оборота нелегальной табачной продукции в Латвии. Учитывая результаты исследования, нелегальный рынок сигарет в Латвии остается одним из крупнейших в Европейском Союзе, достигая 19,1%. По данным 2 квартала 2024 года нелегальный рынок значительно вырос по сравнению с 15,2% в соответствующем периоде прошлого года.

Наибольший объем нелегальных сигарет выявлен в Даугавпилсе – 48,3%, Резекне – 33%, Саласпилсе и Цесисе – 28%, наименьший – в Салдусе и Вентспилсе, где он не превышает 5% от общего потребления сигарет.

Данные тревожные, поскольку, несмотря на закрытые границы с Беларусью и Россией, в нашу страну продолжают поступать значительные объемы нелегальных сигарет, особенно из Беларуси, откуда ввозится более 85% всех нелегальных сигарет.

Как заявил Виестурс Лиепкалнс, руководитель отдела корпоративных связей и коммуникаций компании, представляющей в Латвии ассоциацию «JTI Baltic», «Самое главное, что количество табачных изделий, которые незаконно производятся в Латвии и бесконтрольно поступают в обращение, значительно возросло. Быстрое распространение контрафактных сигарет выросло на 2,6%, достигнув 7,6%, и такая ситуация влияет как на национальную безопасность, так и на здоровье потребителей, поскольку нелегальные сигареты зачастую производятся в ненадлежащих условиях и могут содержать вредные вещества. Кроме того, такой нелегальный рынок существенно подрывает легально действующие компании и способствует развитию теневой экономики в стране».

«Нелегальная торговля не только составляет значительную часть теневой экономики Латвии, но и самым прямым образом финансирует преступность, создавая тем самым дополнительные риски безопасности. Ассоциация считает, что необходима более широкая дискуссия между промышленностью, политиками, министерствами финансов и внутренних дел о возможных решениях, связанных с акцизной налоговой политикой и оборотом нелегальных товаров» – говорит Анрийс Матисс, член правления Ассоциации.

Табачная ассоциация считает, что необходимо усилить борьбу с нелегальными фабриками, мониторинг и наказание нелегальных торговцев, а также наладить эффективное сотрудничество между правоохранительными органами и другими государственными учреждениями с целью снижения доступности нелегальных сигарет. По оценкам Ассоциации, нелегальный табачный рынок в Латвии ежегодно наносит государству значительные убытки, которые могут измеряться как минимум 50 миллионами евро ежегодно.

