Цена красоты: «Мисс Россия» может сесть на 5 лет 1 1894

Дата публикации: 08.11.2024
"Сказала, что не декларировала цацки потому, что это ее личное".

«Мисс Россия — 2015» София Никитчук была задержана в столичном аэропорту за контрабанду ювелирных изделий на 12 миллионов рублей (120 000 евро).

Все произошло во Внуково — там, на досмотре, София заявила, что имеющиеся при ней украшения — личные вещи, поэтому она не стала их декларировать. В данное время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 31-летней красотки. Если вина Никитчук будет доказана, ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

«София прилетела в Москву из Ниццы, транзитом через Стамбул и пошла по „зеленому коридору“ для ВИПов, но на таможенном досмотре пришлось задержаться. Девушка предъявила золотые часы Patek Philippe, два кольца и колье Cartier 750 пробы. Сказала, что не декларировала цацки потому, что это ее личное. Стоимость ювелирных изделий оценили примерно в 12 миллионов рублей», — поделился источник.

Пока София Никитчук не прокомментировала скандал. И вообще, она предпочитает делится позитивным контентом со своими подписчиками.

